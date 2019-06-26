演講一次20萬元！窮議員拜登翻身變富豪

2019-06-26 16:27 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



從窮議員到富豪，白登卸職後大賺，一場演講20萬元。 美聯社 分享 facebook

前副總統白登（Joe Biden）在總統競選造勢活動中說，他曾經是最窮的一名聯邦參議員；他稱自己是「中產階級喬」（Middle Class Joe） 也至少有十年之久。但華盛頓郵報報導，白登卸下副總統職務後，財富暴增。

華郵取得公開紀錄資料顯示，白登的出書收入數以百萬計、每次演講收費20萬元。他和妻子2017年離開海軍天文台（Naval Observatory）副總統官邸後，改租坐落在維州麥克林（McLean）占地近1萬2000平方呎豪宅。該豪宅2016年由住在隔壁的風險投資家伊恩（Mark Ein）以425萬元買下。房地產網站Zillow估計這棟房屋月租將近2萬元。

此外，根據華郵透過公開管道取得的合約內容，白登正式宣布參選前，於全美旅行參加至少65次演講和打書活動。其中大約10場以上他沒有收費，但是由贊助商提供貴賓酒店套房、汽車和專業司機、外加專機和旅費報銷，每次至少1萬元。

白登的競選團隊拒絕明確說明他的演講次數和收入狀況。華郵認為，白登似乎刻意避免引發類似2016年民主黨初選時喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）因參與高盛和其他華爾街私人演講而面臨的強烈質疑。

白登卸任後，除了租用豪宅，另外也在德拉瓦州里霍博斯海灘（Rehoboth Beach）附近買下價值270萬元、占地4800平方呎的度假屋。

華郵報導，白登在2016年結束了他44年從未間斷的聯邦政府雇員生涯後，開始進行他在公職生涯中無法實現的事：賺大錢。白登收入驟增和財源滾滾的生活型態，已讓這位前副總統身處在一個與他以往處境截然不同的富人金字塔頂端世界。

華郵指出，雖然許多政治家都很富有，但白登的新處境，有可能削弱他在競選時一再傳達的一項核心信息：在眾多總統參選人中，他可以和中產階級站在一起並代表中產階級發聲。