親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港商得標涉國安疑慮！投審會3理由駁回台北雙子星開發案

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

參選人太多...民主黨初選辯論 每人只分到60秒答辯

2019-06-26 16:37世界日報 編譯陳韻涵／綜合25日電

拜登表示，「這稱為辯論有點誇張」。 美聯社
拜登表示，「這稱為辯論有點誇張」。 美聯社
分享

民主黨26、27日在邁阿密舉行的第一場總統初選辯論會，在民主黨25名總統參選人中，共有20人符合參加辯論的資格；不過，由於參加人數眾多，民主黨全國委員會(DNC)只能分配極短暫的答辯時間給每名參選人。

在DNC公布的辯論規則中，每名參選人會有60秒答辯、30秒回答追問的問題，有機會發表結辯聲明，但不能是開放式論述。將在第二天登場的前副總統白登(Joe Biden)揶揄說：「這稱為辯論有點誇張。」

這兩場辯論會由國家廣播公司(NBC)主辦，分別由主播莎瓦娜‧葛斯瑞(Savannah Guthrie)、何特(Lester Holt)、陶德(Chuck Todd)、迪亞茲-巴拉特(Jose Diaz-Balart)和瑞秋‧麥杜(Rachel Maddow)主持；節目分別於美東時間9時到11時在NBC、MSNBC和西語頻道「世界電視台」(Telemundo)直播，節目分五個階段呈現，中間插播四則廣告。

26日登場的10名候選人為聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)、布克(Cory Booker，新澤西州)、柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)，華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)、前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、聯邦眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard，夏威夷州)和萊恩(Tim Ryan，俄亥俄州)，以及前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)和迪蘭尼(John Delaney，馬里蘭州)。

27日辯論的10名候選人則有前副總統白登、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)、賀錦麗(Kamala Harris，加州)、陸天娜(Kirsten Gillibrand，紐約州)、班奈特(Michael Bennet，科羅拉多州)，聯邦眾議員史瓦爾(Eric Swalwell，加州)，科羅拉多州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)、印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，以及暢銷書作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)。

四名不符合辯論資格的參選人，分別是蒙大拿州州長布洛克(Steve Bullock)、聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton，麻州)、佛羅里達州米拉瑪(Miramar)市長梅森(Wayne Messam)，以及前聯邦參議員葛瑞維爾(Mike Gravel，阿拉斯加)。

民主黨第25名參選人、前聯邦眾議員謝斯塔克(Joe Sestak，賓州)則因23日才宣布角逐提名，未能趕上辯論時程排序期限。

民主黨紐約華盛頓
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

民主黨辯論會登場 民調大反轉華倫領先

2019-06-26 16:29

演講一次20萬元！窮議員拜登翻身變富豪

2019-06-26 16:27

來追隨楊安澤！有機會抽中每月進帳1000元 為期1年

2019-06-26 16:26

傳美東最大煉油廠擬永久關閉

2019-06-26 15:16

舊金山禁賣電子煙 業者擬公投翻案

2019-06-26 14:39

美國網紅Etika死亡之謎：壓垮YouTuber的網路壓力？

2019-06-26 12:42

與防長說法矛盾 墨總統稱不會在美國邊界逮移民

2019-06-26 11:16

移民童收容環境差 美海關與邊境保護代局長請辭

2019-06-26 10:59

簽聯合協議阻非法移民 美將派89名顧問至瓜地馬拉

2019-06-26 10:43

美眾院：穆勒同意7月就通俄門調查作證

2019-06-26 10:41

肩負公關改善 梅蘭妮亞發言人將掌白宮新聞室

2019-06-26 10:02

舊金山通過禁止銷售、製造電子煙法案

2019-06-26 09:43

台美簽意向書 可簡化行李安檢

2019-06-26 09:39

美國科技業躲川普禁令 持續出售海外製產品給華為

2019-06-26 09:25

美代理防長赴北約 盼盟國支持解決伊朗問題

2019-06-26 09:03

川普揚言「消滅」伊朗部分地區 仍願和平協商

2019-06-26 08:55

影／4歲娃用刀玩火樣樣來！美家長推「放養」教育

2019-06-26 08:44

川普頻放砲 聯準會主席鮑爾堅持超然獨立

2019-06-26 04:04

美第一夫人發言人葛瑞珊 將任白宮發言人

2019-06-26 01:29

美民主黨總統初選今辯論 選民霧煞煞

2019-06-26 00:29

美推動醫療價格透明化

2019-06-26 00:06

川普：不知Fed在做什麼

2019-06-26 00:05

川普害了美國農業！農業部長：農民是美中貿易戰犧牲品

2019-06-25 22:56

章瑩穎父母「要帶女兒回家…不會放棄找她」 要求判處被告死刑

2019-06-25 18:12

維州陳建生抓「精靈」遭槍殺案 拖2年後兇手判30年

2019-06-25 18:12

手傷就醫查克柏格總醫院 男子縫一針接3300元帳單

2019-06-25 17:05

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普〞智障〞

2019-06-25 16:56
看更多

熱門文章

超仙女老師「愛的抱抱」同學往胸口塞！網暴動：當年這樣我就台大了

2019-06-25 21:52

美國願與中國重啟貿易談判 可能暫停加徵新一輪關稅

2019-06-26 09:12

川普害了美國農業！農業部長：農民是美中貿易戰犧牲品

2019-06-25 22:56

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

2019-06-26 17:14

陸銀不甩美傳票 貿易戰變金融戰？

2019-06-26 00:32

紐時：哪位高人指點美企繞過禁令出貨華為？怎麼繞？

2019-06-26 12:55

商人本性來了 川普拒再護荷姆茲海峽安全 要中國分擔

2019-06-25 18:10

發現偽造獸醫健康證書 中國暫停進口加拿大肉類

2019-06-26 08:37

日本血汗工場！越南移工向NHK求救 播出前中風不醒

2019-06-25 22:30

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

2019-06-26 12:15

貿易戰下美簽收緊 中國留學生：今年都不敢回家了

2019-06-26 13:58

震動心弦不忍直視！1張父女照再訴中美洲移民悲歌

2019-06-26 10:27

降息及貿易談判預期降溫 美股走低 道瓊下跌179點

2019-06-26 06:58

川普制裁哈米尼 伊朗總統罵「智障」

2019-06-26 00:19

美國科技業躲川普禁令 持續出售海外製產品給華為

2019-06-26 09:25

波索納洛G20前將晤習近平 可能觸及華為議題

2019-06-26 08:30

我們不是永遠在遊艇上玩耍...BMW繼承人也為生活喊苦？

2019-06-26 17:00

伊朗外交部長：在伊斯蘭教義下 絕不建立核武

2019-06-26 00:14

獵鷹重型火箭載衛星升空 SpaceX稱史上最難任務

2019-06-26 00:48

美高階官員：川習會目標是重啟美中貿易談判

2019-06-26 03:35

630億美元！製藥業又見大併購案

2019-06-26 00:06

陸控美「長臂管轄」 貿易戰恐變金融戰

2019-06-25 23:44

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮

2019-06-26 13:10

美第一夫人發言人葛瑞珊 將任白宮發言人

2019-06-26 01:29

有錢就是狂！奈及利亞富豪遇塞車 Call直升機接送

2019-06-26 14:03

影／SpaceX最難任務 主推進器回收失敗、爆炸墜海

2019-06-26 16:48

傳中國將下達禁令 全面停止從加拿大進口肉品

2019-06-26 08:31

外媒：川習會周六登場

2019-06-26 00:00

美光恢復部分晶片對華為出貨 盤後股價飆漲10%

2019-06-26 10:04

聯合國專家：氣候變遷下的種族隔離 有錢逃生沒錢等死

2019-06-25 22:06

美中將在G20達休戰協議？ 白宮官員：只是讓川習保持交流

2019-06-26 00:54

川普頻放砲 聯準會主席鮑爾堅持超然獨立

2019-06-26 04:04

三個不確定 左右全球金融市場

2019-06-26 00:05

新研究：2030年機器人將取代2千萬個製造業工作

2019-06-26 11:05

影／4歲娃用刀玩火樣樣來！美家長推「放養」教育

2019-06-26 08:44

金價攀六年高點…二因素

2019-06-26 00:05

章瑩穎父母「要帶女兒回家…不會放棄找她」 要求判處被告死刑

2019-06-25 18:12

時隔7個月再見面 G20川習會難修補裂痕

2019-06-26 08:29

柬埔寨中資大樓倒塌起訴7人 含5名中國人

2019-06-25 23:26

英汽車業警告 硬脫歐每分鐘損失2千萬

2019-06-25 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top