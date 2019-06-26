參選人太多...民主黨初選辯論 每人只分到60秒答辯

2019-06-26 16:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合25日電



拜登表示，「這稱為辯論有點誇張」。 美聯社 分享 facebook

民主黨26、27日在邁阿密舉行的第一場總統初選辯論會，在民主黨25名總統參選人中，共有20人符合參加辯論的資格；不過，由於參加人數眾多，民主黨全國委員會(DNC)只能分配極短暫的答辯時間給每名參選人。

在DNC公布的辯論規則中，每名參選人會有60秒答辯、30秒回答追問的問題，有機會發表結辯聲明，但不能是開放式論述。將在第二天登場的前副總統白登(Joe Biden)揶揄說：「這稱為辯論有點誇張。」

這兩場辯論會由國家廣播公司(NBC)主辦，分別由主播莎瓦娜‧葛斯瑞(Savannah Guthrie)、何特(Lester Holt)、陶德(Chuck Todd)、迪亞茲-巴拉特(Jose Diaz-Balart)和瑞秋‧麥杜(Rachel Maddow)主持；節目分別於美東時間9時到11時在NBC、MSNBC和西語頻道「世界電視台」(Telemundo)直播，節目分五個階段呈現，中間插播四則廣告。

26日登場的10名候選人為聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)、布克(Cory Booker，新澤西州)、柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)，華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)、前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、聯邦眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard，夏威夷州)和萊恩(Tim Ryan，俄亥俄州)，以及前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)和迪蘭尼(John Delaney，馬里蘭州)。

27日辯論的10名候選人則有前副總統白登、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)、賀錦麗(Kamala Harris，加州)、陸天娜(Kirsten Gillibrand，紐約州)、班奈特(Michael Bennet，科羅拉多州)，聯邦眾議員史瓦爾(Eric Swalwell，加州)，科羅拉多州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)、印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，以及暢銷書作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)。

四名不符合辯論資格的參選人，分別是蒙大拿州州長布洛克(Steve Bullock)、聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton，麻州)、佛羅里達州米拉瑪(Miramar)市長梅森(Wayne Messam)，以及前聯邦參議員葛瑞維爾(Mike Gravel，阿拉斯加)。

民主黨第25名參選人、前聯邦眾議員謝斯塔克(Joe Sestak，賓州)則因23日才宣布角逐提名，未能趕上辯論時程排序期限。