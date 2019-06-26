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民主黨辯論會登場 民調大反轉華倫領先

2019-06-26 16:29世界日報 編譯陳韻涵劉煥彥／綜合報導

2020總統提名的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren...
2020總統提名的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）22日年滿70歲。 法新社
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民主黨總統參選人26日辯論會登場前夕，最新民調顯示，麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)支持率最高，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)名列第二；另據美聯社報導，逾六成民主黨選民不清楚參選人的政策立場。

自由派團體MoveOn的民調顯示，民主黨選民的焦點略向左傾，華倫在全國民調中的支持率為38%，且在提早投票的加州、愛阿華州、內華達州、新罕布夏州及南卡羅來納州民調領先。

桑德斯在全國民調中排名第二，只有17%的受訪者將他列為投票首選，這讓桑德斯落後華倫逾20個百分點。

其他支持率破10%的參選人，分別是15%的前副總統白登(Joe Biden)和12%的印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)；加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的支持率僅7%。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，獨立派的桑德斯在革新團體的民調中表現良好並不意外，MoveOn在2016年民主黨初選中，力挺桑德斯對抗後來出線的候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。

不過，革新派人士受到華倫的類似政策吸引，可能讓桑德斯陷入困境。

MoveOn去年12月針對2020年大選的首次非正式民調顯示，30%的受訪者不確定他們支持誰，而本月最新民調顯示，僅2%受訪者未決定意向。

另外，美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)民調顯示，各參選人半年來陸續宣揚參選理念，但大多數民主黨選民仍不清楚有誰參選人及其政見為何。

報導指出，僅22%民主黨選民明瞭參選人政見，62%受訪者對參選人所知甚少，35%的人密切關注選情，其中近三分之二表示有留意各參選人的政見。

科羅拉多州丹佛居民瑪姬．班克斯(Maggie Banks)說，「感覺還是一團模糊」；她只在開車通勤期間聽廣播了解選情，對於有誰參選的印象很模糊，也不知道該州聯邦參議員班奈特(Michael Bennett)與前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)都有參選。

像班克斯這樣的選民，占目前民主黨選民大多數，即當前相對平靜的選情，未來變數仍大。

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