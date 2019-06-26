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來追隨楊安澤！有機會抽中每月進帳1000元 為期1年

2019-06-26 16:26世界日報 編譯陳韻涵／綜合25日電

2020年總統大選華裔民主黨參選人楊安澤(Andrew Yang)出奇招在推特上辦比賽，訂8月1日起發給20名符合條件的中獎粉絲每月1000元，為期一年，藉此推廣全民基本收入(UBI)。

UBI是一項現代化的福利機制，市民得以無條件取得政府持續且適居的收入。

楊安澤的「贈送」政策要求推特使用者轉推他7月4日的一則推文，並在社群媒體平台上追隨他；競選團隊7月18日將選出20名幸運得主，這群人會自8月1日起，每月無條件獲得1000元，為期一年，無論收入多寡和是否在職。

楊安澤說，這項提案將由「整併的福利項目」和10%增值稅挹注，估計可替政府省下1000億元到2000多億元，因為人們獲得更好的健康照護，遭監禁者會更少。

他說，由於科技創新，UBI可以對抗工作機會的衝擊。

UBI倡議廣受歡迎，一些城市已開始或計畫實施探索性試驗，但企業家對此看法兩極。

微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)不認同UBI，稱人們距離工作不再重要的「高生產力」世界還很遙遠，「我們仍然需要人們工作，創造產品和社會服務，我們還沒富足到放棄工作獎勵。」

財經網站評估：楊不可預測

此外，財經網站「商業內幕」(Business Insider)以「楊安澤可能成為2020年民主黨首次辯論不可預測的人物」為題，報導楊安澤的競選歷程。

報導指出，企業家楊安澤2017年首次宣布參選總統時遭遇許多困難，卻迅速累積大量網民粉絲；目前全美仍有泰半人口不認識他，但他符合黨內辯論資格，且民調排名24位參選人中第八，在廣泛且多元的參選人群中並不差。

初選24人排名 楊排名第8

民主黨現有25人宣布角逐總統大選提名，但民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)訪查時只有24人宣布參選，楊安澤排名第八，落在聯邦參議員布克(Cory Booker， 新澤西州)和前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)之後。

相較於其他具有公職身分的參選人，沒有包袱的楊安澤得以在辯論會中脫穎而出，而主流參選人則謹慎應對稍微偏向中間立場的民意傾向。

民主黨民調
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