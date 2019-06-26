川普揚言「消滅」伊朗部分地區 仍願和平協商

2019-06-26 08:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普周二警告，若伊朗襲擊「任何美國事物」，將摧毀伊朗部分地區。但他仍保持協商大門敞開，表示應進行和平協商，以緩和緊張情勢，且有可能取消經濟制裁。

川普周一對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和其他高級官員實施吳外的象徵性制裁，伊朗則譏諷此舉是「智障」行為。

川普則在推文表示，「伊朗對美國任何事物發動的攻擊，都會招致巨大且壓倒性的反擊。在某些地區，壓倒性意味著消滅。」

不過川普也在白宮向記者表示，伊朗會讓美國知道他們的想法，包括談判。川普說：「無論他們想做什麼，我都準備好了，他們的經濟很糟，這種情況可以很快、輕易地改變，但他們必須從領導層開始放棄敵意。我希望他們平心靜氣地與我們協商。」

正在以色列訪問的美國國家安全顧問波頓（John Bolton）表示：「總統川普仍對真正的談判開啟大門，以期徹底在可驗證狀況下根除伊朗發展核武計畫、追求彈道飛彈運載系統、支持國際恐怖主義，以及在全球各地的其他邪惡行為。」