影／4歲娃用刀玩火樣樣來！美家長推「放養」教育

2019-06-26 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



小孩子怎麼教養，每對父母看法都不同，佛羅里達州有一對父母就推崇「放養法」（Free-range parenting），完全不限制小孩的言行舉止，用刀、玩火、罵髒話全都來，就算受傷也沒關係，甚至還開設了「放養」樂園，讓小孩奔跑玩樂大自然間，從過程中自我學習到教訓與後果，可說是虎爸虎媽的極端反例。

《紐約郵報》報導，來自佛羅里達州的父母，38歲爸爸聶麥許·帕特爾（Nimesh Patel）和40歲媽媽蒂娜·帕特爾（Teena Patel），並非一開始就是「放養派」父母，只是單純希望自己小孩也能夠像他們童年時後一樣自由，無憂無慮。

聶麥許表示，「身為在80年代和90年代長大的孩子，我們能到處亂跑，不知野到哪裡，也不會有大人管，但現今世代卻已經完全忘記這些過去。」

在父母「鼓勵」下，年僅4歲的奈倫·帕特爾（Naylan Patel）的日常生活，可能會羨煞不少小孩，但也會嚇壞不少父母。奈倫可以用刀、玩火，就算受傷也沒關係；罵F開頭的髒話、在超市貨架上蹦跳，或者熬夜不睡覺也不會挨罰，因為帕特爾夫妻相信小孩會自己從中學到教訓，自我糾正行為。

生於肯亞的媽媽蒂娜，童年也過著不受限制的生活，來到美國取得心理學學位後就希望能找個地方，讓小孩與狗能放心的不受拘束遊玩，於是成立了名為「赤腳村」（A Barefoot Village）的放養樂園。在此孩童可以盡情打鬧、過著野外生活，這裡所有的遊樂設施也都是天然木製，不像現今多數遊樂場因為擔心木屑刺傷小孩，而改用塑膠設施。