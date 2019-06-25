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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普〞智障〞

2019-06-25 16:56聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普24日簽署行政命令宣布制裁伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）25日在電視上公開嘲諷川普智障（mental retardation），還說美國祭出此招代表之前的努力都無效。伊朗外交部稍早曾曾表示美國最新的制裁代表雙邊外交管道已經永久關閉。

伊朗總統羅哈尼公開批評美國總統川普。歐新社
伊朗總統羅哈尼公開批評美國總統川普。歐新社
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伊朗川普外交部
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