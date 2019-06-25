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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

章瑩穎父母「要帶女兒回家…不會放棄找她」 要求判處被告死刑

2019-06-25 18:12世界日報 特派員黃惠玲╱伊州皮歐利亞市報導

「我非常痛苦，這根本不是人做的事情，太可惡了」，章瑩穎父親章榮高24日與妻子葉麗鳳、兒子章新陽步出法庭，回想女兒可能遭受的殘酷對待時如此表示。他對24日陪審團裁決「非常滿意」，也特別感謝陪審團的公正，希望他們能夠在量刑階段也能做出公平審判。

在律師王志東陪伴下，章家人在被告罪名成立後，首度打破過去幾周的沉默受訪，章榮高說，過去這陣子他每天坐在法庭上「非常難受，很煎熬」，王志東補充說，章家人在庭審過程中有過很多衝動，但都想辦法克制自己，以讓審判順利進行，章榮高代表「親愛的女兒」、自己、妻子及兒子，感謝陪審團伸張正義的第一步，也感謝檢察官、伊利諾大學校警、FBI探員及協助調查與庭審者，還有幫助他們的香檳朋友。

「兩年來，我們每天都思念著瑩穎，直到今天，我們無法想像如何在沒有她的情況下度過餘生」，他說，「言語無法描述我們的痛苦與煎熬，我們希望並相信審判最終會為女兒與我們帶來正義，我們的願望永遠都是找到瑩穎，帶她回家，我們不會放棄」。

章父發表聲明時，一直無法從喪女悲痛走出來的章母，不禁在旁痛哭流淚，喊著「我要女兒回家」。

王志東說，家人從兩年前6月17日就說「想找到章瑩穎，帶她回家」，家人的希望到現在都沒有改變，是否找到章瑩穎將考慮對被告排除死刑？王志東代家人回答說，這方面留給陪審團決定，相信他們會做出正義裁決。

至於是否希望被告判死？王志東回答，檢察官辦公室當初曾詢問家人對被告懲處死刑的意見，家人曾明確表示，「希望檢方考慮並要求判處死刑」。

王志東也提到，在量刑階段，章家人將站上證人席作證陳述。

除受害者家人外，被告克里斯汀森的父親也天天出庭聆審，當天中午檢辯結案陳詞告一段落，等待陪審團裁決的休息時段，他刻意走上前向兒子微笑招呼，被告告訴父親他可能會待在法庭內等裁定結果，其父則告訴他「我一會兒就回來」。

被告父親24日在法庭外曾簡短談到心情，他說，現在案子仍在審判中，他不方便發表談話，但應該會在量刑結束後說一些話。

問到他是否天天都到庭時，他答「他是我兒子，我來陪他」。

被告父親回憶兒子小時候時說，「他是個溫柔的小男孩」，在兩年前6月30日兒子遭逮捕時，前兒媳婦就打電話告訴他兒子涉嫌殺人，「很意外也不相信」。

死刑章瑩穎檢察官
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