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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

維州陳建生抓「精靈」遭槍殺案 拖2年後兇手判30年

2019-06-25 18:12世界日報 記者羅曉媛╱維州報導

維吉尼亞州契沙比克(Chesapeake)華人陳建生抓「精靈」遭保安槍殺一案，歷經兩年多時間，終在24日宣告結束；24歲的被告克倫威爾(Johnathan Cromwell)將入獄服刑30年，如果期間表現好，可能減刑到23年。

契沙比克巡迴法庭(Chesapeake Circuit Court)法官布朗(John Brown)，24日判決被告入獄30年；辯方律師團隊則表示有意再上訴。

陳建生的侄子陳文任，曾在陪審團裁決後向本報表示，「不管他們判幾年，都永遠不夠，對我們家來說都一樣，因為伯伯不會回來了。」

陳家人也將該案對他們的影響陳述遞交法官，希望判決不再有改變；他們感謝華人社區一直以來的關注和幫忙，表示這項判決還算公正，不希望再麻煩社區。

陳文任說，這兩年他每天都想起伯伯的事，畢竟死於非命，不是簡單說過去就過去的，「世界對我來說不再是那麼友善，不是簡簡單單就可以過平淡的日子，不希望的事情還是會發生。」

60歲的福建移民陳建生於2017年1月26日晚11時，在契沙比克River Walk的自家住宅社區玩「精靈寶可夢」(Pokemon Go)時，遭當時22歲的保安克倫威爾槍殺；克倫威爾被控一級謀殺及使用槍械(firearm in use)的重罪。

該案於今年2月底開審，陪審團篩選、檢辯攻防歷時兩周，期間克倫威爾一直堅稱自己是正當防衛，指案發現場是陳建生十天前因擅闖而遭傳訊(cited)的區域，陳為了避免再度擅闖的2500元罰款和一年監禁，試圖開車撞向克倫威爾，逃避執法。

但檢方援引現場證據及陳建生中槍位置反駁克倫威爾的說法；最終陪審團裁定，被告克倫威爾的二級謀殺及使用武器殺人的罪名成立，建議分別判刑27年和3年，刑期共30年。

福建移民陳建生，1985年跟隨當地移民熱潮隻身來美，由於從小家境貧寒，四年級就輟學打工，陳建生教育程度有限、語言不通；但他經過多年打拚在美站穩腳跟，還先後幫兩個弟弟移民美國。其家人曾說，陳建生玩精靈寶可夢，也是為了拉近和家中小輩的關係，不料招致殺身之禍。

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