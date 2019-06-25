手傷就醫查克柏格總醫院 男子縫一針接3300元帳單

2019-06-25 17:05 世界日報 編譯組╱舊金山24日電



舊金山一名男子因不慎被新買的刀割到手，前往查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）急診室縫了一針，結果接到一張3000多元的帳單，讓他傻眼。

40歲的馬蒂森（Conan Mattisson）說：「傷口有1吋深，雖然沒有流很多血，但我可以清楚看到裡面的組織。」

馬蒂森因為從事腳踏車快遞工作多年，他學到不能輕視頭部或手部受的傷，加上受傷當時接近午夜，除了查克柏格舊金山總醫院的急診室，他沒有其他選擇。於是他簡單包紮右手後，戴上安全帽，騎上腳踏車前往醫院。他在急診裡坐了幾個小時，醫護人員過來問了他一些問題，最後在他手上縫了一針，前後不到五分鐘就結束。

結果，他接到醫院寄來一份寫明3321.47元的帳單。

雖然查克柏格舊金山總醫院2月制定了病人自掏腰包最高限額的政策，但是，不論是否有這項政策，查克柏格舊金山總醫院仍然積極向沒有保險的馬蒂斯追討欠款。

「如果這項治療是在醫師診間內進行，無論是一針還是兩針，合理收費應該在200元左右。」約翰霍普金斯大學衛生政策與管理教授安德森（Gerard Anderson）說：「查克柏格舊金山總醫院急診室的收費本來就惡名昭彰，大家都知道他們的收費高到令人憤怒。」

由於馬蒂森屬於低收入人士，不久前還當過遊民，經過多番協商，醫院可能會豁免他的醫療費，讓他得以從這個瘋狂的超現實系統中解脫出來。