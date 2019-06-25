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綁架謀殺章瑩穎 被告定罪 最高可處死

2019-06-25 14:08世界日報 特派員黃惠玲／伊利諾州皮歐利亞市報導

陪審團裁決：被告綁架殺害章瑩穎罪名成立 最高可處死刑 美聯社
陪審團裁決：被告綁架殺害章瑩穎罪名成立 最高可處死刑 美聯社
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12名陪審團成員24日一致裁決克里斯汀森(Brendt Christensen)綁架謀殺中國訪問女學者章瑩穎罪成，被告面臨最高死刑懲處，聯邦法官沙迪(James E. Shadid)訂7月8日量刑。

沙迪24日當地時間下午2時接過陪審團達成的定罪判決後當場宣讀，被告一項綁架謀殺罪、兩項向執法人員說謊作偽證罪，被控的三項罪名均成立。

克里斯汀森在被告席聽取陪審團定罪裁決時，並未出現緊張或沮喪神情，似乎早就有了心理準備。

當天上午檢辯雙方結案陳詞，檢方由聯邦助理檢察官米勒(Eugene Miller)上庭。米勒在約一小時的陳詞中表示，克里斯汀森犯罪證據充分、證物如山，在其臥室地毯、牆壁、床墊及棒球棒上，都驗出死者的DNA；他說，酗酒、婚姻問題及與女友的關係，都非被告強暴、虐待、謀殺章瑩穎的原因，被告早在案發半年前就開始策畫犯案。

辯方律師波拉克(Elizabeth Pollock)一上場就先向陪審團致謝，她說，「從開案陳詞開始，我們就沒有要為克里斯汀森殺了章瑩穎找藉口」，「我們不會質疑事實」，但「有些事情你們不知道，政府只想要你們相信他們的假設」，且提供的訊息並不完全可靠。

她也提到，此案「是克里斯汀森的錯」，「我預期你們會判決克里斯汀森有罪，而進入下一階段量刑審判」。波拉克明白表示被告有罪，並極力陳述克里斯汀森從犯案前三個月就曾向香檳伊大心理諮商中心求助輔導他的殺人念頭，「最終他還是失控了」。

波拉克說，檢方認為被告將章瑩穎的屍體放入大型行李袋，然後案發三天後其前妻看到他把該袋子拿出門，「這個袋子如果裝有屍體，放在房子內三天，會聞不出任何味道嗎？」

波拉克表示，FBI以豐富資源投入調查，並沒有發現任何直接證據，檢方指他在浴室殘酷殺人，但找不到DNA，而以被告清洗過為理由，「如他清了浴室，會不清臥室嗎？」

「我們從來沒有說過，被告殺人是前妻的錯」，她說，「是被告的錯，他的所作所為沒有任何藉口或理由逃避司法審判」。

波拉克說「政府想要將他判死」，米勒立即提出反對，「現在是定罪階段，並非量刑」，波拉克隨後中斷以上陳述，轉請陪審團保持心態開放。

章瑩穎家人在被告罪名成立後，打破沉默。章瑩穎的父親章榮高說，感謝陪審團伸張正義的第一步，也感謝檢察官、伊利諾大學警官、FBI探員及協助調查與庭審者，還有幫助他們的香檳朋友。

他說，「我們希望並相信審判最終會為女兒與我們帶來正義，我們的願望永遠都是找到瑩穎，帶她回家，我們不會放棄」。章父發表聲明時，章瑩穎的母親在旁哭喊著「我要女兒回家」。

章家的律師王志東說，檢察官辦公室曾詢問家人，章家人明確表示，「希望檢方考慮並要求判處死刑」。

被告的父親24日在法庭外曾簡短談到心情，他說，現在案子仍在審判中，他不方便發表談話，但應該會在量刑結束後說一些話。

章瑩穎殺人檢察官
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