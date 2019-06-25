1女攜3童疑企圖越境 德州邊界熱死

2019-06-25 14:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合24日電



酷暑難當 母親與三孩童穿越邊境至德州時熱死 路透社 分享 facebook

南方邊界的無證移民越境悲劇再添一樁，邊界巡邏隊23日在德州南境與墨西哥接壤的葛蘭德河(Rio Grande)河谷發現四具屍體，包括一名20多歲女性、一名還在學步期的幼童及兩名嬰兒，四人疑似是企圖越境的無證移民，死因極可能是氣溫過高導致身體脫水。

當局指出，四人的屍體在被發現時，可能已死亡多日。至於這四人的身分與國籍，目前仍不清楚。聯邦調查局(FBI)聖安東尼奧分處的主管蜜雪兒．李(Michelle Lee)說：「這真是令人心碎，這種情況好像太常發生了。」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦海關與邊境保護局(CBP)表示，葛蘭德河谷是南方邊界非法移民穿越最頻繁的地方，大約占了CBP逮捕非法移民超過四成的人數，特別是在河谷地區缺乏基礎建設、交通道路及監控技術的地方。

邊境巡邏隊統計，在2018會計年度的南方邊界移民越境死亡案例有283起，其中在葛蘭德河谷地區就有近100起。

這項消息曝光後，德州移民權益組織「民權計畫」(Civil Rights Project)呼籲川普政府終止針對無證移民的零容忍政策，「當政府執行政策，使得(移民)更難安全跨越邊界時，就會有人死亡，兒童就會死亡，我們必須改變政策，關心這些人」。

然而，白宮與民主黨人主導的國會對於移民政策的拉鋸戰，目前依然沒有終止跡象，特別是眾院。國會認為，有些邊境巡邏隊拘留被捕無證移民的設施，既不夠安全也不衛生；白宮則抨擊民主黨人，沒有透過國會為執法機關編列足夠預算處理在南方邊界蜂擁而來的非法移民。

副總統潘斯(Mike Pence)於23日在CBS談話節目「面對國家」(Face the Nation)中就表示，有些收容移民兒童的拘留中心，狀況已經到「令人心碎」及「無法接受」，並堅稱在國會民主黨人同意給予更多預算以擴大收容空間之前，行政部門能夠改變現況的空間很小。