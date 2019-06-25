特技姊弟 時報廣場25樓高空對走鋼索

2019-06-25 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合24日電



知名高空特技團體「飛翔瓦倫達家族」(TheFlying Wallendas)第七代傳人尼克．瓦倫達(Nik Wallenda)和姊姊莉嘉娜．瓦倫達(Lijana Wallenda)23日晚間在紐約時報廣場(Times Square)，完成25層樓高空雙人走鋼索壯舉；這是莉嘉娜2017年意外跌落重傷後首次復出表演，尼克盛讚姊姊是踏出舒適圈且克服恐懼的鮮活例證。

飛翔瓦倫達家族在時報廣場一號樓的42街南端，以及時報廣場二號樓的47街百老匯售票亭北方的25樓高空，搭起1300呎鋼索；尼克與莉嘉娜分別從兩側走向中間點，錯身後再各自邁向另一端。

在中間點時，莉嘉娜緩慢且安穩地坐在鋼索上，讓尼克跨過她，再起身前進。

兩人完成壯舉數小時後，接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目專訪；尼克說，他跨越姊姊時，「平衡桿開始滑落」，雖然他在23日晚的直播畫面中顯得格外冷靜，但其實「有一秒鐘嚇壞了」。

莉嘉娜則說，她在剛開始的20呎「感覺雙腳有點發抖，但過沒多久就變得像家一樣，這是我畢生所為，相當平靜。」

莉嘉娜和另四名表演者兩年前在打破金氏世界紀錄的八人金字塔特技表演中發生意外，她們從30呎高處摔落，她的臉部受重傷且需整形。

莉嘉娜說，意外之後，她大可以不再走鋼索，「但我不會讓恐懼吞噬我」；尼克盛讚姊姊是任何人都能踏出舒適圈，克服自身恐懼的「鮮活例證」。

尼克曾在大峽谷附近的1500呎山谷、尼加拉大瀑布上空1800呎走鋼索，完成時報廣場壯舉後，他將挑戰在活火山上空走鋼索。