北加5.6地震 本年至今最大

2019-06-25 14:15 世界日報 編譯組／綜合報導



美國地質調查局（U.S. Geological Survey）24日指出，北加州漢保德縣（Humboldt County）海岸外22日晚上發生芮氏規模5.6地震，是今年加州發生最大規模地震。南加州雖然感受不到，但也令人擔心，早就該「報到」的南加州大地震何時會發生。

地質調查局物理學家Elizabeth Cochran在巴沙迪那市辦公室表示，該地區上次發生規模類似地震，是在2015年1月，芮氏規模5.7。

22日地震發生在當天晚上8時53分，震央在漢保德縣斯柯蒂亞（Scotia）西南方約17哩處，震源深度5.8哩。Cochran說，這次地震並不算太異常，該地區今年已陸續發生幾次芮氏規模在4.0至4.5不等的地震。

這次地震發生於加州地震活動最頻繁的地區之一，但遠遠不及當地居民曾經歷過的強度。

幾十年來，漢保德出現一些加州境內最大的地震紀錄。Cochran說，大多數地震都發生於離岸地區的外海 ，減少居民生命財產被破壞的可能，但也仍出現一些損傷。

加州北海岸位於蒙多西諾三點交會（Mendocino Triple Junction），也就是太平洋、北美和Gorda板塊相碰撞處，是該地區發生如此多地震的關鍵原因。

2014年，該區發生芮氏規模6.9地震。根據加州自然資源保護廳（California Department of Conservation）數據，1923年曾發生規模更大的7.3地震。而北海岸在1923、1980、1992與1994都發生過芮氏規模7.2地震。

根據美國地質調查局，22日晚的地震，北部小鎮Eureka、阿卡達（Arcata ）與Fortuna，灣區以南居民也有震感。在此之前，該區曾出現規模3.3級地震，23日又發生規模3.9級餘震。