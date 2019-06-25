傳銷詐騙案最後被告郭大良 判12年

2019-06-25 14:17 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



「嘉高賓尼CKB」2億元傳銷詐騙案的五名被告，最後一名被告郭大良（Daliang David Guo，音譯）的刑期24日宣判，被判入獄12年。郭大良早先已於去年對九項詐騙罪認罪，其餘四人刑期均已確定。

55歲的郭大良來自紐約的Hyde Park，24日因包括共謀網路詐騙等九項罪名被裁定有罪。法院表示，郭大良是該詐騙公司高級推銷人員，他和同夥通過YouTube等網絡視頻渠道推廣CKB公司，此外也和潛在投資者見面，與通過線下的演講會推廣投資機會。在該公司共騙取的2億元中，郭大良及其推廣組員的業績就占了1億4200萬元。

聯邦證券交易委員會（SEC）2013年查獲南加州華人傳銷組織「嘉高賓尼CKB」，以出售網路兒童教材獲得高額回報為誘餌，實則只能靠發展下線獲取利潤的金字塔式傳銷活動，該組織在美國的受害者達400人，且以華裔居多。

法院文件還顯示，該公司以CKB 168，或有時以CKBMax、Cyber Kids Best Education Limited等不同名字出現。郭大良及其同夥向投資人宣稱，該公司即將上市（IPO），投資人有機會獲得原始股。但種種證據顯示，投資人唯一能拿回錢的方式，只有發展更多下線。

本案共有五名被告，分別是郭大良、加州羅蘭岡居民李文晨（Wen Chen Wendy Lee，音譯，下同）、哈仙達岡居民張瓊華（Cheong Wha Chang）與陳同（Toni Tong Chen）夫婦，及林芷軒（Chih Hsuan Lin）。其中張瓊華與陳同夫婦，早先被分別判決一年一天及一年八個月徒刑。

一位南加受害人李女士24日得知判決消息表示，雖然騙子罪有應得，但受害人的錢都已經拿不回來了。她表示，許多受害人都很慘，有些老人家的積蓄全被騙走。這麼多錢究竟去了哪裡，無論騙子被判入獄多少年，關鍵在於如何能退回多少錢，償還受害者才是最緊要的。