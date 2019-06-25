長榮罷工 華航爆滿 旅客最慘

2019-06-25 14:19 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯報導



台灣的長榮航空公司罷工進入第六天，因從宣布罷工到真正罷工只有數小時，讓不少旅客措手不及，不僅要機票改簽或改換航班，連帶旅館等行程也要隨之改變，勞民傷財，怨聲載道。最近中華航空的班機也因此大客滿。

機票業者Lucas表示，長榮罷工影響巨大，21和22日長榮客服電話幾乎打不進去，都是忙音，從網路訂票的旅客想改簽機票，光是打電話就要打很久，這個時候也相對突出從旅行社機票代理訂票的好處，因為長榮有授權給他們，遇到長榮沒有位置，可幫客人改搭其他航空公司。他有客人昨天從台北返回洛杉磯，就改乘華航飛機，之前長榮的豪華經濟艙也可直接換成華航豪經艙，這個差價由長榮支付。

他說，長榮罷工最大受害者是消費者，在旅遊旺季遭遇這樣的事實在很慘。他有兩個客人，原定今天返回洛杉磯，28日去歐洲旅行，家人的機票和旅館都安排好了，但因為華航沒有位子，無法按期返回洛杉磯，歐洲的機票和旅館只能改期或取消。現在是旺季，長榮一下子把那麼多客人轉送到其它公司也吃不消，尤其那些原本從豪經艙免費升等商務艙的長榮航空客人，改簽其他航空公司就沒有這個升等福利了。

還有華人丁先生本來原定29日從台北去新加坡旅遊，因為長榮罷工導致機票面臨是否須改簽的情況。他說，他上周打了好幾個小時的電話給長榮航空說明情況，對方表示目前還無法確定29日是否能正常出發，讓他25日再打來，他現在很猶豫，到底要堅持到最後，還是趁早改其它航班。

華人機票業者嚴先生表示，因為長榮罷工，導致華航最近日期的座位都爆滿，有客人擔心從台北飛舊金山買不到直飛機票，只能從香港或中國大陸轉機，無形中拉長了飛行時間。這種只想著自己利益的勞資糾紛對企業很傷，罷工員工獲取利益的前提是企業有盈利，現在這種行為讓人們對長榮航空的員工和公司形象都會大打折扣。