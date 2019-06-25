華人聞槍響…費郡瑞斯頓驚現男屍

2019-06-25 14:22 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／維州報導



北維州費郡瑞斯頓(Reston)的獵人樹林廣場(Hunters Woods Plaza)附近23日凌晨發生命案，24歲西語裔男子梅加(Jose Lorenzo Guillen Mejia)陳屍步行小道，據附近華人居民表示，當晚曾聽到數聲槍響，之後就是警車轟鳴聲，以為發生大事，搜到費郡警方推特才知發生命案。目前警方仍在調查案件詳情，並向公眾尋求線索。

費郡警方表示，23日凌晨1時45分，警方接到報案後趕往現場，在獵人樹林廣場與Breton Court之間的人行步道(walking trail)草叢發現一具男屍，經證實為梅加。報案人曾向警方表示聽到幾聲槍響，趕到現場的警方發現梅加是當場死亡，上半身有傷。目前仍在尋找目擊證人，遺體已送往法醫辦公室以確認死因。

命案在網上引起討論，住在附近公寓的居民希瓦斯(Caul Shivers)，抱怨費郡警方在當地執法不力。他說，該地區每天都有同一批30歲到40歲左右的男子在人行步道喝酒、調戲(cat calling)路過的女性，還可能有一些不明交易，「他們把步道弄得亂七八糟，到處都是玻璃碎渣和垃圾。」他說自己過去一年來，多次打電話給費郡警方，希望他們能管管，但絕大多數時候費郡警方不出警，就算出警，也只是要求這批人離開，然而這批人第二天又會回來。