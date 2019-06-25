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一衣三穿…膠布做畢業舞會禮服 17歲女生驚艷

2019-06-25 14:23世界日報 記者羅曉媛／維州報導

2.強力膠布也能美 勞登郡17歲女生用膠布做畢業禮服 羅曉媛
2.強力膠布也能美 勞登郡17歲女生用膠布做畢業禮服 羅曉媛
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北維州勞登郡(Loudoun County)自由高中(Freedom HS)的17歲高中生克莉絲蒂納‧梅洛特(Christina Mellott)，用80個小時的精心設計證明，36捲強力膠布也能製成一件獨一無二的畢業舞會禮服。

梅洛特從13歲開始縫製和設計衣服，在大學攻讀時尚設計專業並成為專業的設計師，很早就是她的理想。

這次她藉著參加用強力膠布裝飾禮服的獎學金比賽「Stuck at Prom Scholarship Contest」之機，使用36捲膠布改造禮服，成功進入總決賽，將與其他九名高中生角逐1萬元獎學金。

梅洛特分享設計理念說，她把膠布剪成矩形的形狀，再當作織物貼在禮服上，最後製作了可「一件三穿」的獨特禮服。

她感嘆，多虧家人全力支持，自己才能盡情設計這些服裝。「媽媽總願意試穿我給她做的衣服，爸爸也會幫我的網店賣我的作品。」

梅洛特現在不僅在電商網站Esty有個人的服裝設計小店，還製作一些天竺鼠的配飾在網上出售。

「Stuck at Prom」是一項面向全美(馬里蘭、佛蒙特、科羅拉多除外)高中生的創作競賽，參賽者使用Duck Tape品牌的強力膠布製作畢業晚會禮服，通過網上投票競爭最高1萬元的個人獎學金。

梅洛特所在的2019年競賽開放投票到6月28日，詳情：https://www.duckbrand.com/stuck-at-prom/vote。

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