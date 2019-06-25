李林再度換律師 溺女案量刑推遲

2019-06-25 11:49 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



李林案量刑再推遲 申請更換律師再上訴 黃伊奕 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)8大道涉嫌溺死兩歲女兒的華裔母親李林，本月初被陪審團裁決誤殺罪名成立，原本法官計畫在24日宣布此案量刑結果，但當日因被告再次提出更換律師並要求上訴，使法官不得不將量刑推遲至7月中旬。

李林當日在法庭上通過中文翻譯向法官杜琳(Deborah Dowling)提出再次更換辯護律師王君宇的要求，她表示，雖然案件已到最後階段，但希望能提出上訴，沒有能力再支付辯護律師的費用。

杜琳一開始先回應表示，該案在審理期間拖延已久，現在已到最後階段，更換律師只會進一步拖延案件；她說：「這個階段再更換律師沒有太多意義，對未來上訴也沒有任何好處，就算你沒有能力再支付律師費也沒有關係。」

但李林則向杜琳解釋，如果現在不做更換律師決定，她害怕提出上訴時需支付王君宇更多費用；杜琳則說，如果屆時李林希望上訴但無法聘請律師，法庭會指派一名公派律師。

此時，王君宇在現場也表示，自己由於經濟原因主動要求放棄為李林繼續辯護，自己基本是免費承接該案，但接下來已無力再承擔該案件造成的開支。

杜琳最終答應李林更換辯護律師的要求，宣布將量刑推遲至7月中旬，屆時李林將有一名公派律師。

此次並非李林首次提出更換辯護律師，自其被控以來，王君宇已是第三位為她辯護的律師；不過案發三年後，經法庭長達五周連續開庭審理，最終陪審團還是認為李林誤殺罪名成立，還因在2016年3月12日以溺水方式懲罰兒子Alan而致企圖攻擊罪名成立。