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華男工作遭灼傷 律師：先報警有助求償　

2019-06-25 11:50世界日報 記者張晨／紐約報導

華男餐館做工，通下水道化學試劑爆裂造成二級灼傷 張晨
華男餐館做工，通下水道化學試劑爆裂造成二級灼傷 張晨
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華裔石先生上周於賓州一家中餐館工作時，因工友將疏通藥劑倒入下水道時發生爆裂，化學藥劑大量噴濺在一旁的石先生臉部及手臂上，造成他二級灼傷，現爭取工傷索賠；律師建議，勞工無論身分是否合法，在工作場所受傷時應先撥打911報警，並由救護車送醫，將有助後續索賠。

石先生24日到美國福建同鄉會法律諮詢求助，他表示，賓州這家餐館為他的親戚所有，他在那裡作已將近兩年，事發當日廚房下水道堵塞，一名工友將疏通下水管道的藥劑倒入後便離開了，沒想到十分鐘後就突然發生爆裂，而那時石先生正在下水道附近備菜，大量噴湧的藥劑朝他直撲而來。

「臉上幾乎全被藥劑腐蝕，手臂因在慌亂中遮擋也被灼傷。」石先生說，所幸案發時自己戴著眼鏡，不然眼睛也很可能受創；案發後他強忍劇痛打電話報警，前往醫院就醫時也向醫生說明受傷原因。

石先生表示，他偷渡來美20多年，一直從事餐館行業，在這家餐館也是合法打工，按時報稅，好不容易拿到綠卡，如今受傷恐怕在短時間內無法復工，故希望爭取工傷索賠。

律師戴禺表示，賓州的法律與紐約略有不同，但相同的是政府強制雇主為受雇者購買工傷保險，石先生應盡快聘用賓州的工傷律師提起訴訟，得到索賠的機率非常大。

此外，灼傷需要恢復期，現在天氣炎熱難免會造成恢復時間拉長；戴禺表示，根據石先牛生受傷及恢復程度，除醫療、工資賠償外，一段時間後還有一次性和解賠償的可能。

戴禺指出，有些老闆在出現工傷事故後不讓受傷的員工報警，而是將員工帶到自己熟悉的診所就醫，且告知醫生是員工「自己在家做某事受的傷」，受傷地從工作場所「換」到了家中，案件的性質因此大變；後續索賠時由於醫療紀錄為「在家」，所以即使的確為工傷事實，但受雇員工再辯白也索賠困難。

戴禺提醒華裔勞工者，是否有合法身分都無須害怕，若發生工作場所受傷情況都應立即撥打911報警，而後要求救護車前往事發地接人就醫，這樣一來，案件性質一開始便確鑿無疑，可為後續索賠打下基礎。

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