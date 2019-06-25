影／華男遇碰瓷 警籲裝行車記錄器自保

2019-06-25 11:50 世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導



華人聚集的法拉盛市中心日前發生疑似碰瓷事件，一名亞裔中年人突然自路邊衝出、朝在路口轉彎的車輛飛撲，並緊抓車輛不放，引起商家及路人圍觀；轄區市警109分局出動警力到場維持秩序，並將該男子送醫後指其無任何受傷；警方表示此類案件層出不窮，建議車主加裝行車記錄器，事件發生時應立刻報警。

根據目擊者提供的現場影片，事發時一名身穿黃衣、黑褲、疑似「碰瓷」的男子，自緬街路旁飛撲一輛從40路右轉入緬街的汽車；目擊者之一、在附近擺設水果攤的華裔商家表示，案件發生在23日晚6時左右，該男子右手緊握著車頭凹槽，儘管駕駛不斷後退、坐在副駕駛的女子也下車勸退，但該男子仍堅持坐在地上、不肯離開。

影片也顯示，華裔男性車主無奈地對著坐地男子及圍觀者大喊「不知道他在幹嘛」，隨即請到場警員提供協助；商家說，雙方明顯都是華人，且穿著乾淨，不了解為何要製造「假車禍」。

警方到場後立即要求躺在地上的男子離開，但黃衣男子強調自己被撞且受傷，要求送醫；警方表示，醫護人員的報告顯示，該男子無任何傷處，更有眾多目擊者指證無「撞擊」事件，因此僅把此事件立案，未對車主開單。

針對碰瓷事件持續發生，警方提醒民眾，碰瓷除了假裝車禍和追究責任外，也可能藉機向車主索賠，最好的應對方法便是在車上加裝行車記錄器，並在案發時立刻報警，不可姑息了事；也建議有保險的民眾，案件發生無論過錯，都應堅持報警。