防上癮 麻州博彩委員會推「精明賭博」

2019-06-25 11:52 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



麻州是全美唯一一個合法賭博區域要求賭場設合理賭博項目，博彩委員會為此推出「精明賭博(GameSense)」來推廣積極娛樂、防賭博問題意識；新開張的波士頓港安可賭場(Encore Boston Harbor)也設有資訊中心。

根據麻州大學公衛學院「麻州賭博社會經濟影響(SEIGMA)」報告顯示，在麻州開賭場前，已有四分之三居民參與過賭博；22%麻州成人去過賭場賭博，其中66%都去過康州賭場，而18%每周都賭。該數據還顯示，白人賭博參與比率大(76%)，但非裔出現賭博問題的可能性是白人的四倍，亞裔賭博比率是56%。

麻州博彩委員會為減少賭博問題風險，推出「精明賭博」項目鼓勵培養合理的賭博行為和態度，其口號是「先定計畫再動手，這是精明的賭徒玩法。」

「精明賭博」資訊中心設置在麻州各個賭場內，波士頓港安可賭場的資訊中心有13個諮詢師，這些專業人員加起來有63年賭博經驗，會說包括中文在內的八種語言。

據麻州賭博問題委員會執行長沃雷爾(Marlene Warner)介紹，該中心為賭博者提供教育，讓他們更好理解賭博遊戲幾率和規則，諮詢師掌握豐富的安可賭場資訊和賭博建議資源。

想尋求幫助管理賭博惡習，可至「精明賭博」的「自願自我排除(Voluntary Self-Exclusion)」項目中登記；賭客不僅會被從賭場營銷名單中除名，還可自設六個月至終身的期限；在期間中不可進入麻州所有賭場的賭博區域，如被發現，則會被護送離開，並沒收所有賭注。查詢詳情可上網gamesensema.com/gamblers-support-services/voluntary-self-exclusion/。

「精明賭博」提供的基本健康賭博建議包括，賭博是樂趣而非掙錢；了解遊戲規則和獲勝機率；堅持預算，在可承受範圍內下注，不要試圖贏回已經輸掉的錢；如發現情緒高漲，考慮立刻退出；賭博時可能會忘了時間，建議設定時間限制，期間多休息；借錢賭博絕不是好主意。