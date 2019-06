川普大掃蕩 芝加哥市長誓護移民

2019-06-25 11:52 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 /芝加哥報導



川普總統即將啟動無證家庭大掃蕩,芝加哥市長萊特福特(Lori Lighfoot)在北華埠舉行了「跟著萊特福特踏出正確腳步」(put on your right foot with Lightfoot)的聲援移民行動,華人互助會榮譽會長黃于紋在活動中表示,「此舉不僅帶給來自墨西哥家庭恐懼,也將讓亞裔移民活在隨時遭逮捕遞解的噩夢」,萊特福特指出,芝城拒絕與移民執法局ICE合作,也會盡力保護移民。

萊特福特22日說,「我們應該要站起來,堅決反對執政者的不當移民政策」,她呼籲所有移民一定要了解自己的權益,一旦遇到移民執法人員才能確保自己安全,她提醒移民社區多多利用伊利諾州移難民權益組織(ICIRR)提供的應變訊息,做好萬全準備,以防萬一。

萊特福特也承諾,市府執法機構絕對不會與ICE合作,或向其提供移民訊息。

伊州聯邦眾議員夏考斯基(Jan Shakowski)、48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)等民代,當天也在場表達對移民社區支持。

黃于紋在活動中表示,她與家人當年從越南逃到美國,深刻體會過難民、移民在異鄉安身立命的艱難,這次無證移民家庭成為執政者的箭靶,是對許許多多努力工作、循規蹈矩移民的重大威脅,一旦家人遭逮捕遞解,等於整個家庭將支離破碎,黃于紋說,這個挑戰不僅僅侷限於墨西哥移民家庭,亞裔移民社區也不可能置身事外。

儘管川普22日宣布將大掃蕩行動延後兩周,但伊州移難民權益聯盟呼籲移民家庭應儘早了解面臨執法者上門時的權益保護。

聯盟提醒,無論是哪一種移民身分,憲法都保有任何人以正當程序(due process)和平等保護權利在內的基本權利,包括遇到移民官員或執法人員時,「可保持沉默,拒絕回答問題」,「若遭拘留,可立即聯繫律師」,且別忘了「在沒有律師建議的情況下,可拒絕簽署任何文件」。

此外,伊州「信任法案」規定,本地執法機關與聯邦移民執法人員,不能在沒有拘捕令的情況下拘留任何人。

有關移民掃蕩的權益問題,可到www.immigrantjustice.org查詢,或電洽(312)660-1370,聯繫電子郵址nijcild@heartlandalliance.org。

伊州移難民權益聯盟也發佈了中文「了解你的權利」宣導單,網址:https://is.gd/ADYvHQ。