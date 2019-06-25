親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

古蹟自燃之外 學者爆文資的「100種死法」

台大公館商圈「破大洞」 專家預言：繁華落幕回歸原始

川普大掃蕩 芝加哥市長誓護移民

2019-06-25 11:52世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

川普總統即將啟動無證家庭大掃蕩，芝加哥市長萊特福特(Lori Lighfoot)在北華埠舉行了「跟著萊特福特踏出正確腳步」(put on your right foot with Lightfoot)的聲援移民行動，華人互助會榮譽會長黃于紋在活動中表示，「此舉不僅帶給來自墨西哥家庭恐懼，也將讓亞裔移民活在隨時遭逮捕遞解的噩夢」，萊特福特指出，芝城拒絕與移民執法局ICE合作，也會盡力保護移民。

萊特福特22日說，「我們應該要站起來，堅決反對執政者的不當移民政策」，她呼籲所有移民一定要了解自己的權益，一旦遇到移民執法人員才能確保自己安全，她提醒移民社區多多利用伊利諾州移難民權益組織(ICIRR)提供的應變訊息，做好萬全準備，以防萬一。

萊特福特也承諾，市府執法機構絕對不會與ICE合作，或向其提供移民訊息。

伊州聯邦眾議員夏考斯基(Jan Shakowski)、48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)等民代，當天也在場表達對移民社區支持。

黃于紋在活動中表示，她與家人當年從越南逃到美國，深刻體會過難民、移民在異鄉安身立命的艱難，這次無證移民家庭成為執政者的箭靶，是對許許多多努力工作、循規蹈矩移民的重大威脅，一旦家人遭逮捕遞解，等於整個家庭將支離破碎，黃于紋說，這個挑戰不僅僅侷限於墨西哥移民家庭，亞裔移民社區也不可能置身事外。

儘管川普22日宣布將大掃蕩行動延後兩周，但伊州移難民權益聯盟呼籲移民家庭應儘早了解面臨執法者上門時的權益保護。

聯盟提醒，無論是哪一種移民身分，憲法都保有任何人以正當程序(due process)和平等保護權利在內的基本權利，包括遇到移民官員或執法人員時，「可保持沉默，拒絕回答問題」，「若遭拘留，可立即聯繫律師」，且別忘了「在沒有律師建議的情況下，可拒絕簽署任何文件」。

此外，伊州「信任法案」規定，本地執法機關與聯邦移民執法人員，不能在沒有拘捕令的情況下拘留任何人。

有關移民掃蕩的權益問題，可到www.immigrantjustice.org查詢，或電洽(312)660-1370，聯繫電子郵址nijcild@heartlandalliance.org。

伊州移難民權益聯盟也發佈了中文「了解你的權利」宣導單，網址：https://is.gd/ADYvHQ

移民福特難民
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

專欄作家控20多年前遭性侵 川普：她不是我的菜

2019-06-25 10:31

防上癮 麻州博彩委員會推「精明賭博」

2019-06-25 11:52

影／華男遇碰瓷 警籲裝行車記錄器自保

2019-06-25 11:50

華男工作遭灼傷 律師：先報警有助求償　

2019-06-25 11:50

李林再度換律師 溺女案量刑推遲

2019-06-25 11:49

美徵關稅使中製科技產品變貴 美消費者延後升級

2019-06-25 10:30

中國女學生在美遭殺害 凶嫌謀殺罪名成立恐判死刑

2019-06-25 09:47

川普祭出挑釁制裁 斷絕伊朗最高領袖哈米尼財源

2019-06-25 06:44

波洛西探訪紐約皇后區：美國因新移民變得更加美國

2019-06-25 02:32

又有粗心家長！疏忽致兩童熱死高溫車內

2019-06-25 00:41

氣候變遷爭議 美議員拒投票、躲警察

2019-06-24 20:07

川普選閣員審查文件曝光 他們的弱點他都知

2019-06-24 17:03

高房價、交通塞…灣區人快崩潰

2019-06-24 15:51

高調歡迎彈劾 川普：有利我連任

2019-06-24 14:38

紐約無證華男打工腦出血 半身癱被勒令出院

2019-06-24 13:12

中國仿冒電子菸湧入 紐約州參議員舒默籲嚴管

2019-06-24 13:08

拉薩克參選地檢官 皇后區亞裔民主黨協會力挺

2019-06-24 13:04

「怎麼活呀」華郵：支持川普的部分美國農民開始動搖

2019-06-24 12:36
看更多

熱門文章

一份報告增信心 G20川習會傳北京不讓步

2019-06-24 16:00

美欲全面封禁中國5G設備？ 中共外交部發言人連飆三成語

2019-06-24 17:18

G20川習會若失望收場 專家：離衰退和熊市僅一步之遙

2019-06-24 23:23

美5G設備擬封殺中國生產 智邦、啟碁、中磊等可望承接大單

2019-06-24 23:46

川普簽署命令 制裁伊朗最高領袖哈米尼

2019-06-25 04:25

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

自己的船自己顧！荷莫茲海峽各國油輪安全 川普不想再保護

2019-06-24 22:13

年薪870萬！日本人力吃緊 Uniqlo擬高薪招聘人才

2019-06-24 15:25

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

搭機睡著醒來只剩自己 女乘客被加航丟包在機上

2019-06-24 15:31

華人試駕電動車 興致高

2019-06-24 15:57

陸喊話 貿易談判互相讓步

2019-06-24 23:24

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

孟加拉火車因橋斷裂墜河 已知5死逾百傷

2019-06-24 16:27

歐洲熱浪來襲 預報說還要更熱

2019-06-24 22:39

前外長入境香港遭拒風波 菲國外長批副總統呆子

2019-06-24 22:26

年薪868萬 優衣庫母公司獵才開出超高薪

2019-06-25 00:02

蘋果OLED螢幕採購太少 慘賠三星顯示真拿得到違約金？

2019-06-24 13:32

影／青蛇陪睡鑽衣內 印度男睡死渾然不知

2019-06-24 17:12

深怕G20川習會前惹毛中國 傳美財長阻止對台軍售

2019-06-25 11:05

巴黎40℃熱爆 游泳池、公園夜間開放還設「冷房」

2019-06-24 14:27

高房價、交通塞…灣區人快崩潰

2019-06-24 15:51

印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40

印度空軍：第5代輕型戰機10年內完成研製

2019-06-24 22:24

貿易戰火持續 亞馬遜店家難熬

2019-06-24 13:49

想癱瘓飛彈系統 美網攻伊朗失敗

2019-06-25 00:10

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

比特幣飆升 挖礦股振奮

2019-06-24 23:57

彭博：川普有意終止《美日安保條約》

2019-06-25 12:29

又有粗心家長！疏忽致兩童熱死高溫車內

2019-06-25 00:41

美企5G設備擬禁陸製 恐撼動全球製造業

2019-06-24 23:57

聯邦快遞又退華為包裹 陸外交部轟

2019-06-24 23:24

伊朗暗示若美國解除制裁 願意協商新的讓步措施

2019-06-24 20:56

失算的厄多安 被庫德族補刀

2019-06-25 00:10

貝萊德：金價年底預料收高 因Fed更偏向鴿派

2019-06-24 20:08

美股標普500指數小幅下跌 市場關注G20川習會

2019-06-25 06:57

川普選閣員審查文件曝光 他們的弱點他都知

2019-06-24 17:03

億萬富翁捐錢推廣反疫苗接種 動機成謎

2019-06-24 13:51

3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55

伊朗美國緊張升高 英國警告：恐擦槍走火！

2019-06-24 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top