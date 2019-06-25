川普祭出挑釁制裁 斷絕伊朗最高領袖哈米尼財源

2019-06-25 06:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和八位高級軍事指揮官實施制裁，此挑釁意味濃厚的措施目的在增加對伊朗的壓力。

川普周一在白宮告訴記者，此制裁將使哈米尼和他的辦公室無法獲得資金來源。川普說：「伊朗最高領導人應對該政權的敵對行為負有最終責任。」「誰知道會發生什麼？」 川普說，「我只能告訴你，我們決不能讓伊朗擁有核武。」

川普上周臨時取消因伊朗此前擊落一架美國海軍無人機所實施空襲的計畫。川普政府還指責伊朗最近襲擊波斯灣附近的兩艘油輪，不過伊朗否認這個說法。

這樣的罰則對伊朗影響不大，曾任職於財政部、大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員 Brian OToole說，新制裁算是對此攻擊行動的懲戒。「最高領導人被制裁會激怒伊朗人，讓協商很難談得下去。」

美國國務卿龐培歐透露，美國已經對占伊朗經濟超過80%的部分實施了制裁。他正前往沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，以凝聚針對伊朗的統一陣線。

財長米努勤表示，對伊朗的制裁在切斷軍方的財源並「封鎖」伊朗經濟方面很有效，新的制裁也很有用。