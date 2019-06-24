氣候變遷爭議 美議員拒投票、躲警察

2019-06-24 20:07 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



奧勒岡州原本近日要通過全面減碳法案，但共和黨議員在表決時集體失蹤，以杯葛法案通過。 台灣醒報（擷自wikipedia） 分享 facebook

議會有3分之1議員遭通緝？美國奧勒岡州州議會近日表決減碳法案，由於當地議會30席中，需要20人出席投票才能通過法案，但佔多數的民主黨只有18席，共和黨則有11席。在雙方爭執不下的情況，民主黨竟派員警抓共和黨議員回來投票，共和黨議員也真的跟警察玩起「貓抓老鼠」，凸顯美國對氣候變遷的兩極衝突。

以失蹤杯葛議案

根據《英國廣播公司》報導，奧勒岡州議會近日將通過減碳法案，在2020年開始限制當地工廠碳排量，並且要逐步淘汰較高汙染的工業廠房，並在2020年將全州的碳排放量降至1990年的80%，如果能順利通過，將會是美國第2個針對減碳立法的州。

但是共和黨議員認為，該法案會對多為從事農業與伐木業的奧勒岡州民造成經濟損失，因此他們不希望在議會進行表決，而是希望在全州進行公投，讓人民決定。因此原本預計表決法案的20日，共和黨議員在表決時集體消失，不知去向。

但依法，州議會需要有3分之2的人出席才能投票。民主黨籍的奧勒岡州州長布朗於是下令警察找出這些溜之大吉的議員，她並呼籲這些州議員趕快回來，「完成憲法交付給你們的工作。」但是共和黨也發表聲明反駁，議會的多數黨需要為所有奧勒岡州民著想。至截稿為止，警方目前還沒找到這些失蹤的州議員。

氣候變遷爭議大

根據《洛杉磯時報》報導，減碳或是氣候變遷議題在美國各地意見仍兩極化，目前加州是唯一通過全面減碳的州，其他州雖然也有類似的法案，不過都還沒有通過，而且規範的減碳範圍也僅限於基礎發電。此案的背後顯現，美國兩黨除了移民問題外，氣候議題也是價值衝突的癥結點之一。

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