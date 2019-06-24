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高房價、交通塞…灣區人快崩潰

2019-06-24 15:51世界日報 編譯組／灣區電

44%的灣區人說，打算離開灣區。(Getty Images)
44%的灣區人說，打算離開灣區。(Getty Images)
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灣區正處經濟繁榮的周期，灣區九縣失業率跌到3%以下，灣區又有最好的天氣。但是三分之二的灣區人都說五年來生活品質下降，以致44%的人都說打算離開灣區。為什麼會這樣？缺少房屋、高房價、高租金、交通擠塞、健保費不斷增加，這些因素是否已經將灣區人逼至牆角，快要崩潰？

以下是「矽谷領導集團」灣區民調對灣區人不滿的發現：83%的人說房價太貴、81%的人說生活費太高、79%的人說太多人無家可歸、76%的人說太塞車、70%的人說山火是個大問題、68%的人說健保費用太高、58%的人說公校教育品質太差。

這項調查又發現，65%的人說，現在的生活品質比五年前下降了；以下是五個灣區主要縣的意見：

舊金山：72%的人說生活品質下降，只有6%說比前好。

聖他克拉拉縣：60%的人說生活品質下降，只有9%說比前好。

聖馬刁縣：63%的人說生活品質下降，只有10%說比前好。

阿拉米達縣：67%說生活品質下降，只有7%說比前好。

康曲柯士達縣：62%的人說生活品質下降，只有4%說比前好。

這項調查的發現顯示一個現實：灣區經濟蓬勃，又有世界一流的大學和文化，居民卻感到被生活所逼，極之不滿意，甚至面臨崩潰。

自2012年以來不斷上漲的房價可能是灣區對生活不滿最主要原因，除此以外，交通堵塞和塞車時間越來越長，越來越多的人被迫每天花數小時通勤，是另一重要原因。

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