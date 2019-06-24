紐約無證華男打工腦出血 半身癱被勒令出院

2019-06-24 13:12 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



52歲華裔男子施蘭官在曼哈頓一家餐館打工時因腦出血送醫，住院兩個月至今仍生活無法自理，醫院認為其已無生命危險，加上欠下大筆醫藥費，要求他出院，否則報告移民局。

施蘭官的姐姐23日說，4月24日突然接到消息，弟弟在曼哈頓一家餐館打工時發生意外送醫，趕往醫院後被告知弟弟因腦出血正在搶救，很可能留下後遺症。

經過手術施蘭官撿回一條命，昏迷多日後清醒過來，但半身癱瘓，至今也無法生活自理；對於暈倒當日究竟發生何事，同事均表示不清楚，他自己也想不起來。

施蘭官的姐姐說，弟弟是福州金峰人，偷渡來美多年，唯一的兒子雖已長大成人、但遠在老家，妻子則已離異多年；之前他身體非常健壯，所以獨自一人在美國生活能好好照顧自己，這次突然病倒，情況淒涼。

施蘭官的姐姐雖想好好照顧弟弟，但平時需要打工，之前他住院還能兼顧，可接下來醫院要求他出院，認為他已無生命危險、不屬醫院救治範圍，加上他欠下巨額醫療費，因此做出這一決定；儘管施蘭官的姐姐一再強調他無人照顧並需後續治療，但醫院堅持不收留，要麼將他轉移至護理中心，要麼聯繫移民局處理。

但護理中心每月需要3萬元費用，聯繫移民局的話，擔心會遣返一直沒有身分的施蘭官，長時間飛行也會對他的身體造成二次傷害。

施蘭官的姐姐前往美國亞裔社團聯合總會求助，利普捷律師樓案件經理馮緣說，施蘭官發生意外時正在打工，如果摔倒導致腦出血則屬工傷範圍，若自己原本就有疾病、突然發病就不屬工傷。

馮緣表示，如果能確定是工傷，那麼工傷保險可支付其醫院費用、後續治療開支、以及部分工資，沒有合法身分也不受影響；亞總會會長陳善莊表示，將幫助了解事故發生經過，希望為施蘭官申請工傷賠償，緩解現在面臨的困境。