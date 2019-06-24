中國仿冒電子菸湧入 紐約州參議員舒默籲嚴管

2019-06-24 13:08 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



舒默呼籲對中國仿冒電子菸加強執法。圖／世界日報提供 分享 facebook

紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)23日呼籲聯邦政府對來自中國的仿冒電子菸加強執法，稱從中國進口的仿冒電子菸正在荼毒美國青少年，「中國企業仍為賺快錢而違反美國法律」。

舒默今年初就曾呼籲聯邦食品及藥物管理局(FDA)加強監管美國的電子菸行業，對向青少年推銷果味電子菸的美國電子菸企業採取強硬態度；他在23日的記者會上進而表示，一些中國電子菸製造商罔顧美國法律，讓仿冒電子菸充斥美國的便利店，而且很多產品有潛在的危險性。

舒默表示，「聯邦食品及藥物管理局很盡責，對美國的電子菸製造商加強了監管；但是中國人不顧美國法律，就像很多其他領域一樣，中國企業仍然為了賺快錢而違反美國法律」。

舒默還說，非法的中國製造商已經將數十萬未受監管的仿冒美國品牌的電子菸傾入美國市場，並且還使用在美國已經禁止的某些果味宣傳來吸引青少年消費者；他表示，這些未受監管的仿冒電子菸通常對健康產生更大危害，其尼古丁的含量可能比正常電子菸還要高。

數據顯示，果味電子菸在美國青少年中非常流行，聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC)去年公布的一項研究顯示，全國有28%的高中生每個月至少20天使用電子菸，其中80%使用的是果味電子菸。

許多非法電子菸是通過網上銷售，沒有標明年齡限制，舒默表示這應該是聯邦政府重點打擊的對象，他同時要求聯邦海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)對此類走私物品加強執法。