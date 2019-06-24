拉薩克參選地檢官 皇后區亞裔民主黨協會力挺

2019-06-24 13:04 世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導



民主黨協會支持拉薩克，呼籲選民25日投票。圖／世界日報提供 分享 facebook

民主黨內初選在即，參選皇后區地區檢察官(Queens District Attorney)的皇后區州高等法院退休法官拉薩克(Gregory Lasak)，23日在皇后區亞裔民主黨協會的支持下，再次向華裔社區催票；他表示反對紐約市長白思豪的「關閉雷克島在社區建監獄」計畫，並強調他已服務皇后區數十年，積累的司法經驗也是所有參選人中資歷最豐富的一個。

皇后區亞裔民主黨協會前會長、紐約美華婦女會會長陳道英表示，她與拉薩克在社區監獄計畫和建立遊民收容所等問題上的立場一致，認為市府在此相關議題上的決策，將給社區帶來負面影響；「我相信拉薩克是可帶領皇后區走向安全的唯一參選人」，她呼籲選民25日(周二)積極參與投票。

拉薩克也說，他在皇后區服務近40年，此前放棄連任法官、投入皇后區地區檢察官的競選，盼憑藉其為社區服務的經歷，引領地區檢察官辦公室352位助理檢察官一同為皇后區民眾效力；他表示，自己擔任法官的14年間，主要審理刑事案件，強調遏止犯罪、確保市民的安全是他上任後的首要目標。

紐約市居民聯盟負責人臧東慧也說，拉薩克在反對大麻合法化、秋園建監獄、以及市府特殊高中錄取改革等議題上，皆與華裔居民站同陣線，「拉薩克並非政客，相信他能更好地為民眾發聲」。