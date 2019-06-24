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能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

「怎麼活呀」華郵：支持川普的部分美國農民開始動搖

2019-06-24 12:36聯合報 記者馮克芸╱即時報導

華盛頓郵報報導，對於美國總統川普發動的貿易爭端，部分美國鄉村民眾越來越灰心失望，他們不知道川普還要讓農民以「愛國」的名義犧牲多久，有些人開始說，「不知道這要讓我們怎麼活下來」。

華郵21日發自南達科他州奧連特市（Orient）的報導說，當地許多農民就跟全美其他農民一樣，正面臨著多項痛苦選擇：到底是要在暴雨剛過、到處還泥濘的土地上栽種作物，還是乾脆去申請保險公司給付？川普上月允諾撥付145億美元紓困補助金，彌補農民因美中貿易戰而造成的損失，農民盤算著到底能拿到多少、必須種哪些作物才能領到紓困金。

川普2016年在當地拿下77%的普選票，許多人至今仍說，他們支持川普，且各種貿易爭端終有一天能為他們的作物帶來更開放的市場；但2016年票投川普的農民馬汀馬斯（Ray Martinmaas）說：「大家開始說：『我不知道這要讓我們怎麼活下來』。」他說2020他考慮投給民主黨人，例如蒙大拿州的總統參選人布洛克。

馬汀馬斯還說：「我們是這些貿易談判中最受影響的人，他們現在得幫助我們脫困。」

馬汀馬斯的家族從100多年前的1888年就在當地開設農場，他說他去年損失了70萬美元（約台幣2200萬元）。跟他購買乾草和穀物的農民付不出帳單，他必須暫停購買新設備；他的穀倉裡堆滿了大豆，因為中國大陸停止向美方進口大豆。

69歲的馬汀馬斯說，他懷疑川普的紓困金方案能有什麼幫助，目前每個農民能領到多少、誰具備資格，都還不確定。

川普2016年勝選主要是掌握了像馬汀馬斯這樣的鄉村小鎮農民選票。根據華郵─美國廣播公司今年4月底的民調，川普在這個族群中的支持率仍高達57%，遠比全國支持率39%還高，但本月普度大學商業性農業中心一項調查發現，只有20%的受訪者說，他們認為美中貿易戰將在7月1日解決，遠低於今年3月調查時的45%。

奧連特市人口僅63人，當地農民現在道出他們的失望和幻滅。根據美國農業事務聯合會分析，南達科他州去年出口中國大陸的農產品，比前一年減少40%，全國則是損失100億美元。當地女獸醫普因戴克斯特─朗吉（Jennifer Poindexter-Runge）說，她的家庭農場預料今年收入將減少25%，紓困方案「就像在動脈大流血時貼上一個OK繃」，「那救不了任何人。」

美國南達科他州大豆田。此為示意圖，非文中所述農田。法新社
美國南達科他州大豆田。此為示意圖，非文中所述農田。法新社
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