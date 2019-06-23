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川普：我從未威脅撤除鮑爾的Fed主席職務

2019-06-23 22:45經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

美國總統川普23日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，他未曾威脅要撤除鮑爾的美國聯準會（Fed）主席職務，但他強調自己有權這麼做。

川普說，「我從未威脅要撤除他的主席職位，只要我想，確實可以這麼做，但我從未暗示要這麼做」。

川普繼續抨擊Fed升息，認為鮑爾這麼做是鑄下大錯，「前任總統歐巴馬在位時，聯準會主席維持超低利率；在我任內，主席鮑爾迅速調升基準利率，老實說，升息步調太快了，已有證據證明鮑爾的決定是錯的」。

川普（右）表示，他從未揚言撤除Fed主席鮑爾（左）的主席職務。 路透
川普（右）表示，他從未揚言撤除Fed主席鮑爾（左）的主席職務。 路透
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