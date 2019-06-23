川普：我從未威脅撤除鮑爾的Fed主席職務

2019-06-23 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國總統川普23日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，他未曾威脅要撤除鮑爾的美國聯準會（Fed）主席職務，但他強調自己有權這麼做。

川普說，「我從未威脅要撤除他的主席職位，只要我想，確實可以這麼做，但我從未暗示要這麼做」。