民主黨支持度最高3人都逾70歲 2020大選或變古稀之戰

2019-06-23 16:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



爭奪民主黨2020總統提名的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）22日年滿70歲，使民主黨支持度最高的三名總統參選人，都可能成為歷來首次當選美國最高統帥時年紀最大的「古稀族」。

他們之中目前聲望最高的白登（Joe Biden）現年76歲，桑德斯（Bernie Sanders）77歲。

現年73歲的川普總統已經是美國年紀最大的領導人，而且他正競選連任。

年紀可能成為2020年總統選舉的包袱：民主黨內要求世代交替和新視野的呼聲高唱入雲，可是領頭的參選人卻是歷來年紀最大的群體。

曾參選南卡羅來納州長，現年69歲的瑪格麗特‧威利斯說：「他們都太老了。我有資格這樣說。我知道現在是我們交棒的時候。」

最近的民調也顯示，許多民主黨選民渴望擁有能與較年輕群體打成一片，並瞻望未來的活力旺盛領導人，而非像白登這種活在過去的老政客。

丕優研究中心上個月的民調發現，只有3%民主黨人認為總統的最佳年齡是70歲以上，47%認為最理想的是50多歲的青壯者。

這種情況符合美國的傳統。美國歷來45位總統的中間年齡為55歲，只有10位入主白宮時年逾60歲。

本月間另一項民調也發現有48%的人較不可能支持70歲以上的總統人選。這對民主黨參選總統的古稀族絕非佳兆，對另外17個不滿60歲的人選則是好消息。

白登對主流藍領階層富有號召力，成為川普的強大對手，可是他最近接連對墮胎和種族隔離發言失當，顯露不勝競選壓力的跡象，使年齡問題更加浮出檯面，也再度顯示「白登叔叔」與民主黨內較年輕多元的進步派群體脫節。

比白登年紀還大的桑德斯，倒是沒有因年齡引起這麼強烈的爭議，而這可能是因為他的競選行程排得很滿，不像白登鮮少公開活動。

73歲時競選連任的雷根總統，當年幽默化解年齡包袱的談話傳頌一時。在1984年的競選辯論中，面對他是否自信仍能擔負總統的沉重職責時， 他說：「我不會為了政治目的，利用對手的年輕和沒有經驗作文章。」

2020總統提名的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）22日年滿70歲。 法新社 分享 facebook