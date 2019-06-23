再被爆性侵 川普自比卡瓦諾

2019-06-23 16:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



美國總統川普被指性攻擊一名女作家，他宣稱自己「根本不認得那個女人」，並把自己與大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)相提並論。 美聯社 分享 facebook

川普總統22日矢口否認他曾在曼哈頓一家百貨公司更衣室性攻擊一名女作家，斥之為「完全不實的指控」，甚至宣稱他「根本不認得那個女人」，並把自己與大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)相提並論。

川普22日上午離開白宮前往大衛營時說：「我根本不知道這個女人是誰。」

詢以他與這名女作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)的合照時，川普皺著眉頭說：「我只是穿著外套站著排隊好不好，而且我背對著鏡頭。」

他也指責「紐約」雜誌只是想增加銷售量。「紐約」雜誌21日刊出卡若爾宣稱1990年代中期遭到川普性攻擊的報導，以及川普與當時的妻子伊凡卡和卡若爾及其當時的丈夫1987年的合照。

川普21日即把這項報導斥為「假新聞」，並宣稱根本沒有證據證明卡若爾的說法。

他說：「沒有照片？沒有監看影片？沒有錄影？沒有報警？旁邊沒有店員？我要謝謝波道夫‧古德曼百貨公司證實他們沒有任何這種事件的錄影，因為根本沒有發生這種事情。」

他22日更把這個事件與卡瓦諾去年獲提名出任大法官時遭到性攻擊指控，使認可公聽會亂成一團之事。

他在白宮外面向記者說：「大家必須小心，因為他們是在玩火，而且這種情況愈來愈多，只要看看大法官卡瓦諾的遭遇就行了。你不能為了宣傳就這樣做。」

卡瓦諾也宣稱不認得出面指控高中時期遭到他性攻擊的女子。

一名自稱曾遭到川普性攻擊的女子22日上午推文說：「聽起來很熟悉吧…她的遭遇跟我1993年在海湖莊園的經歷幾乎如出一轍。」

面對媒體詢問，一些民主黨總統參選人表示他們毫不驚訝；參議員伊麗莎白‧華倫搖著頭說：「我們知道川普的德性，每天都有人爆料。」

華盛頓州長英斯利說，川普的問題太多，民主黨已調查不完，不值得再加上性攻擊材料。