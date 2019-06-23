親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

再被爆性侵 川普自比卡瓦諾

2019-06-23 16:40世界日報 編譯黃秀媛／綜合22日電

美國總統川普被指性攻擊一名女作家，他宣稱自己「根本不認得那個女人」，並把自己與大...
美國總統川普被指性攻擊一名女作家，他宣稱自己「根本不認得那個女人」，並把自己與大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)相提並論。 美聯社
分享

川普總統22日矢口否認他曾在曼哈頓一家百貨公司更衣室性攻擊一名女作家，斥之為「完全不實的指控」，甚至宣稱他「根本不認得那個女人」，並把自己與大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)相提並論。

川普22日上午離開白宮前往大衛營時說：「我根本不知道這個女人是誰。」

詢以他與這名女作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)的合照時，川普皺著眉頭說：「我只是穿著外套站著排隊好不好，而且我背對著鏡頭。」

他也指責「紐約」雜誌只是想增加銷售量。「紐約」雜誌21日刊出卡若爾宣稱1990年代中期遭到川普性攻擊的報導，以及川普與當時的妻子伊凡卡和卡若爾及其當時的丈夫1987年的合照。

川普21日即把這項報導斥為「假新聞」，並宣稱根本沒有證據證明卡若爾的說法。

他說：「沒有照片？沒有監看影片？沒有錄影？沒有報警？旁邊沒有店員？我要謝謝波道夫‧古德曼百貨公司證實他們沒有任何這種事件的錄影，因為根本沒有發生這種事情。」

他22日更把這個事件與卡瓦諾去年獲提名出任大法官時遭到性攻擊指控，使認可公聽會亂成一團之事。

他在白宮外面向記者說：「大家必須小心，因為他們是在玩火，而且這種情況愈來愈多，只要看看大法官卡瓦諾的遭遇就行了。你不能為了宣傳就這樣做。」

卡瓦諾也宣稱不認得出面指控高中時期遭到他性攻擊的女子。

一名自稱曾遭到川普性攻擊的女子22日上午推文說：「聽起來很熟悉吧…她的遭遇跟我1993年在海湖莊園的經歷幾乎如出一轍。」

面對媒體詢問，一些民主黨總統參選人表示他們毫不驚訝；參議員伊麗莎白‧華倫搖著頭說：「我們知道川普的德性，每天都有人爆料。」

華盛頓州長英斯利說，川普的問題太多，民主黨已調查不完，不值得再加上性攻擊材料。

川普卡瓦諾大法官
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

自稱擊敗川普最佳人選 白登遭黨內對手圍攻

2019-06-23 16:36

民主黨支持度最高3人都逾70歲 2020大選或變古稀之戰

2019-06-23 16:55

20民主黨參選人齊聚南卡 同聲維護墮胎權

2019-06-23 16:46

大掃蕩無證家庭 川普推文延後兩周

2019-06-23 13:16

怕兒童遭殃 川普延緩圍捕非法移民

2019-06-23 13:03

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

大舉驅逐2000移民家庭計畫惹議 川普宣布延後2週

2019-06-23 10:18

美和平方案：為巴人籌募500億美元創造百萬就業

2019-06-23 06:10

川習會前 潘斯批中演說再延期

2019-06-22 23:27

美總統要打不打 川普不是第一人

2019-06-22 23:23

克魯曼：川普挖政治陷阱給Fed跳 最終可能不利己

2019-06-22 23:16

女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37

白登種族問題失言 恐喪失領先優勢

2019-06-22 14:35

楊安澤非傳統選戰 年輕亞裔振奮力挺 年長專業人士尷尬

2019-06-22 14:33
看更多

熱門文章

女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

少這四字 金正恩請習近平傳什麼話給川普都沒用？

2019-06-22 22:16

「讓伊朗再次偉大」 川普：周一對伊朗祭重大新制裁

2019-06-23 07:33

川習會前夕 美封殺陸超級電腦

2019-06-22 23:40

伊朗若遭攻擊鐵定報復 分析師：美伊開打是雙輸局面

2019-06-22 20:13

結婚7年婚外情致女記者墮胎 這位準英相還是假新聞代表？

2019-06-22 23:30

5機構遭美列黑名單 中國揚言祭不可靠實體清單

2019-06-22 20:35

美國總統動武前突然縮手 川普不是第一個

2019-06-22 20:32

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

一筆小費讓夢想起飛 啤酒屋女侍重返校園

2019-06-22 19:49

樂高收藏兼投資 幫助他買了人生第一間房

2019-06-23 11:30

金正恩收到川普親筆信 對內容感到滿意

2019-06-23 09:32

克魯曼：川普挖政治陷阱給Fed跳 最終可能不利己

2019-06-22 23:16

油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28

曾批評習近平惹禍？菲前外長訪港遭拒入境

2019-06-22 17:35

美總統要打不打 川普不是第一人

2019-06-22 23:23

無敵破壞王！他的工作就是想辦法破壞IKEA家具！

2019-06-23 14:36

美股挑戰最強6月 本周要看川習會臉色

2019-06-22 23:50

柬埔寨施工大樓倒塌已13死23傷 多人仍困瓦礫中

2019-06-23 04:20

高空跳傘飛機墜毀11死 夏威夷當局證實無人生還

2019-06-23 09:15

伊朗警告 美國任何侵略都將毀滅自身利益

2019-06-22 20:58

比特幣逆襲 漲破1萬美元

2019-06-22 23:31

Fed偏寬鬆 投資人發瘋

2019-06-22 18:51

美禁客機飛伊朗管制空域 多家外國航空公司跟進

2019-06-22 20:11

大舉驅逐2000移民家庭計畫惹議 川普宣布延後2週

2019-06-23 10:18

華為控告美國：無故扣押器材近2年

2019-06-22 23:52

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

2019-06-23 16:44

滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45

大陸黨媒喊話 美應取消全部加稅

2019-06-22 23:49

北韓官媒：收到川普來函 金正恩認真思量內容

2019-06-23 07:33

道瓊邁向80年來最佳6月天 下周要看川習會臉色

2019-06-22 17:29

路透專欄／防經濟衰退…盯十大指標

2019-06-23 01:44

川普：明宣布對伊朗新一波重大制裁

2019-06-23 13:11

美和平方案：為巴人籌募500億美元創造百萬就業

2019-06-23 06:10

中資施工大樓倒塌18死24傷 柬埔寨宣布發補償金

2019-06-23 14:00

737 Max停飛釀精神財物損失 400機師集體告波音

2019-06-23 12:36

撐不住了 韓企紛紛將生產撤出中國

2019-06-23 01:38

加強兩國關係 北韓提醒中國銘記日本入侵歷史

2019-06-22 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top