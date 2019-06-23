親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

「請不要責怪地勤」罷工空服員桃機鞠躬 反被要求回工作崗位

20民主黨參選人齊聚南卡 同聲維護墮胎權

2019-06-23 16:46世界日報 編譯陳韻涵／綜合22日電

20位民主黨參選人22日出席在南卡羅來納州舉行的計畫生育聯盟(Planned Parenthood)研討會，同聲矢言維護婦女墮胎權。

這場活動由計畫生育聯盟行動基金會(PPAF)主辦，也是選舉季節中首場以墮胎為主軸的活動；這場活動是南卡州民主黨州代表大會的場邊活動之一，該州是南部第一個初選州。

民主黨參選人同聲譴責當局早前通過的全面禁止墮胎法案，可能導致最後最高法院推翻憲法維護女性墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例。

此外，這場活動恰逢當局考慮撤銷對計畫生育聯盟的補助，但該聯盟和部分知名的醫療團體表示，此舉恐讓低收入女性更能取得基本健康照護，不僅是墮胎。

麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)說，「我們為此辯護47年卻徒勞」，指限制墮胎網網簡化為性別歧視，「我們不會再把女人關回廚房，我們不允許人們對我們頤指氣使。」

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)則說：「如果川普總統要對美國女性宣戰，他會這麼做，且會輸得一敗塗地。」

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)也允諾創建聯邦「預先清除」(preclearance)系統，要求各州通過主要的墮胎限制。

支持墮胎團體美國墮胎權利聯盟(NARAL Pro-Choice America)主席伊利斯·霍格(Ilyse Hogue)表示，墮胎權是個老掉牙的議題，活躍人士在辯論中被問到墮胎權時，往往得到「他們全都主張墮胎合法化，為何要浪費時間談論」的反應。

即時民主黨內民調領先的參選人對墮胎權抱持開放態度，但黨內緊張已影響明年大選。

民調最高的前副總統白登(Joe Biden)長期支持禁止聯邦資助墮胎的海德修正案(Hyde Amendment)，惟在本月面臨同黨批評聲浪後改弦易轍。

計畫生育民主黨民調
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

自稱擊敗川普最佳人選 白登遭黨內對手圍攻

2019-06-23 16:36

民主黨支持度最高3人都逾70歲 2020大選或變古稀之戰

2019-06-23 16:55

再被爆性侵 川普自比卡瓦諾

2019-06-23 16:40

大掃蕩無證家庭 川普推文延後兩周

2019-06-23 13:16

怕兒童遭殃 川普延緩圍捕非法移民

2019-06-23 13:03

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

大舉驅逐2000移民家庭計畫惹議 川普宣布延後2週

2019-06-23 10:18

美和平方案：為巴人籌募500億美元創造百萬就業

2019-06-23 06:10

川習會前 潘斯批中演說再延期

2019-06-22 23:27

美總統要打不打 川普不是第一人

2019-06-22 23:23

克魯曼：川普挖政治陷阱給Fed跳 最終可能不利己

2019-06-22 23:16

女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37

白登種族問題失言 恐喪失領先優勢

2019-06-22 14:35

楊安澤非傳統選戰 年輕亞裔振奮力挺 年長專業人士尷尬

2019-06-22 14:33
看更多

熱門文章

女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

少這四字 金正恩請習近平傳什麼話給川普都沒用？

2019-06-22 22:16

「讓伊朗再次偉大」 川普：周一對伊朗祭重大新制裁

2019-06-23 07:33

川習會前夕 美封殺陸超級電腦

2019-06-22 23:40

伊朗若遭攻擊鐵定報復 分析師：美伊開打是雙輸局面

2019-06-22 20:13

結婚7年婚外情致女記者墮胎 這位準英相還是假新聞代表？

2019-06-22 23:30

5機構遭美列黑名單 中國揚言祭不可靠實體清單

2019-06-22 20:35

美國總統動武前突然縮手 川普不是第一個

2019-06-22 20:32

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

一筆小費讓夢想起飛 啤酒屋女侍重返校園

2019-06-22 19:49

樂高收藏兼投資 幫助他買了人生第一間房

2019-06-23 11:30

金正恩收到川普親筆信 對內容感到滿意

2019-06-23 09:32

克魯曼：川普挖政治陷阱給Fed跳 最終可能不利己

2019-06-22 23:16

油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28

曾批評習近平惹禍？菲前外長訪港遭拒入境

2019-06-22 17:35

美總統要打不打 川普不是第一人

2019-06-22 23:23

無敵破壞王！他的工作就是想辦法破壞IKEA家具！

2019-06-23 14:36

美股挑戰最強6月 本周要看川習會臉色

2019-06-22 23:50

柬埔寨施工大樓倒塌已13死23傷 多人仍困瓦礫中

2019-06-23 04:20

高空跳傘飛機墜毀11死 夏威夷當局證實無人生還

2019-06-23 09:15

伊朗警告 美國任何侵略都將毀滅自身利益

2019-06-22 20:58

比特幣逆襲 漲破1萬美元

2019-06-22 23:31

Fed偏寬鬆 投資人發瘋

2019-06-22 18:51

美禁客機飛伊朗管制空域 多家外國航空公司跟進

2019-06-22 20:11

大舉驅逐2000移民家庭計畫惹議 川普宣布延後2週

2019-06-23 10:18

華為控告美國：無故扣押器材近2年

2019-06-22 23:52

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

2019-06-23 16:44

滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45

大陸黨媒喊話 美應取消全部加稅

2019-06-22 23:49

北韓官媒：收到川普來函 金正恩認真思量內容

2019-06-23 07:33

道瓊邁向80年來最佳6月天 下周要看川習會臉色

2019-06-22 17:29

路透專欄／防經濟衰退…盯十大指標

2019-06-23 01:44

川普：明宣布對伊朗新一波重大制裁

2019-06-23 13:11

美和平方案：為巴人籌募500億美元創造百萬就業

2019-06-23 06:10

中資施工大樓倒塌18死24傷 柬埔寨宣布發補償金

2019-06-23 14:00

737 Max停飛釀精神財物損失 400機師集體告波音

2019-06-23 12:36

撐不住了 韓企紛紛將生產撤出中國

2019-06-23 01:38

加強兩國關係 北韓提醒中國銘記日本入侵歷史

2019-06-22 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top