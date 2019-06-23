20民主黨參選人齊聚南卡 同聲維護墮胎權

2019-06-23 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合22日電



20位民主黨參選人22日出席在南卡羅來納州舉行的計畫生育聯盟(Planned Parenthood)研討會，同聲矢言維護婦女墮胎權。

這場活動由計畫生育聯盟行動基金會(PPAF)主辦，也是選舉季節中首場以墮胎為主軸的活動；這場活動是南卡州民主黨州代表大會的場邊活動之一，該州是南部第一個初選州。

民主黨參選人同聲譴責當局早前通過的全面禁止墮胎法案，可能導致最後最高法院推翻憲法維護女性墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例。

此外，這場活動恰逢當局考慮撤銷對計畫生育聯盟的補助，但該聯盟和部分知名的醫療團體表示，此舉恐讓低收入女性更能取得基本健康照護，不僅是墮胎。

麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)說，「我們為此辯護47年卻徒勞」，指限制墮胎網網簡化為性別歧視，「我們不會再把女人關回廚房，我們不允許人們對我們頤指氣使。」

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)則說：「如果川普總統要對美國女性宣戰，他會這麼做，且會輸得一敗塗地。」

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)也允諾創建聯邦「預先清除」(preclearance)系統，要求各州通過主要的墮胎限制。

支持墮胎團體美國墮胎權利聯盟(NARAL Pro-Choice America)主席伊利斯·霍格(Ilyse Hogue)表示，墮胎權是個老掉牙的議題，活躍人士在辯論中被問到墮胎權時，往往得到「他們全都主張墮胎合法化，為何要浪費時間談論」的反應。

即時民主黨內民調領先的參選人對墮胎權抱持開放態度，但黨內緊張已影響明年大選。

民調最高的前副總統白登(Joe Biden)長期支持禁止聯邦資助墮胎的海德修正案(Hyde Amendment)，惟在本月面臨同黨批評聲浪後改弦易轍。