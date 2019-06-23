自稱擊敗川普最佳人選 白登遭黨內對手圍攻

2019-06-23 16:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合22日電



拜登的發言，引發民主黨同志不滿。 美聯社 分享 facebook

民主黨總統參選人這個周末齊聚在被視為初選關鍵州之一的南卡羅來納州，而民調中領先的白登遭到主要競爭對手的圍攻，希望駁倒他是擊敗川普最佳人選的說法。

在南卡州舉行的州民主黨大會上，各個競逐者發言中避提76歲的白登，白登亦然。

參選人之一的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)只是直接指向川普，強調必須有一個能夠認識起訴程序的人站到競選舞台上，而她擔任過州及地方檢察官的經歷，就透過司法程序撕破了川普的多個政策。

54歲的賀錦麗看來參考了白登的說法，指出南卡州的選民不應回到過去，而是翻開下一頁的新篇章。

另一參選人、麻州參議員華倫則拋出她的進步政策，表示選民都明白，現在是美國實現重要政策結構性變革的時候了。小規模改變的想法已經結束。

與此同時，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)反駁了民主黨內由中間派提出的「第三條路」說法，認為他的左翼政綱可以讓他入主白宮，強調可透過一場熱烈的運動，以大大增加選民投票率來擊敗川普。

而白登是最後一個發言者，他發出豪言壯語，提出一系列政策議程，包括為兒童照護提供8000元的免稅額。

在發言結束後，白登在接受MSNBC採訪時，沒有就他日前提及兩位被視為種族隔離主義者的參議員名字而道歉，認為他的言論被扭曲了。

南卡州對民主黨人而言是個關鍵性的州，也是四個最早舉行初選的州之一，更是南方第一個初選州，其非裔與白人的混合情況，多年來被視為是南部各州選戰的指標。