大掃蕩無證家庭 川普推文延後兩周

2019-06-23 13:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



在聯邦移民單位大舉於全美各大城市掃蕩非法移民前夕，川普總統22日下午推文，宣布把在全國各地圍捕非法移民的計畫延後兩周，以讓共和黨及民主黨有時間對這個棘手問題尋求政治解決方法。

移民及海關執法局(ICE)原定最快23日清晨，在多達10個城市逮捕已接到遞解令、卻未按照指示向法庭報到的大約2000個移民家庭。

川普推文說：「在民主黨人要求下，我把非法移民移除程序(驅逐)延後兩周，看看民主黨及共和黨能不能共同合作，對南部邊界的庇護和漏洞問題擬定解決方案。如果不能，就展開驅逐！」

媒體21日透露圍捕計畫，眾院議長波洛西當晚打電話給川普，要求他取消這項行動，川普則同意考慮，兩人談了大約12分鐘。

波洛西22日指出，川普為了保全150條人命，取消軍事攻擊伊朗的計畫，希望他以同樣的意念，避免成千上萬移民兒童遭殃。

她稍後推文說：「總統先生，歡迎延後行動。全面改革移民體制需要時間，家人應該團聚在一起。」

政府官員表示，圍捕作業臨時叫停不只有政治因素，ICE主管也擔心人員安全，因為圍捕計畫有太多細節被公開。

川普17日推文透露ICE將開始驅逐數百萬非法移民，隨後司法作業的敏感細節逐漸曝光，包括展開日期、針對城市和其他作業詳情。

ICE鎖定的休士頓、芝加哥、紐約、舊金山、洛杉磯、巴爾的摩和邁阿密等大城都誓言拒絕合作，並提醒無證移民維護本身權利，包括拒絕開門、保持沉默、拒絕簽署任何文件，以及要求找律師。

22日稍早川普還暗示圍捕行動仍將進行，宣稱ICE找的是「已獲遞解令者」，而圍捕作業是「遵照法規和法庭體制，把非法到我們國家的人送走。他們非法進入我們國家，而我們依法把他們送走」。

就像2016年競選總統時一樣，已展開競選連任活動的川普有意藉著對付非法移民，號召他的保守派基本盤。

圍捕行動取消，再度顯示川普政府對邊界危機束手無策；雖然川普對移民態度強硬，從美墨邊界湧進的非法移民卻急遽增加，促使川普以關稅威脅，迫使墨西哥加強遏止中美洲人經由當地湧向美國。

大規模執法作業通常要花幾個月策畫，而出其不意是重要因素；ICE沒有搜索令，又不確定當事人所在，只能根據檔案紀錄登門要求進去逮人。

但是，法律並未規定移民必須開門，愈來愈多人也拒絕開門，因此司法人員通常只能逮到預訂目標的大約三、四成。