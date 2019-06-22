克魯曼：川普挖政治陷阱給Fed跳 最終可能不利己

2019-06-22 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，美國聯準會（Fed）下一步無論會不會降利率，都會被視為受政治力左右；若Fed最後真的降利率，先前頻頻敦促Fed降息的美國總統川普未必討得到便宜。

克魯曼在紐約時報專欄撰文說，從川普觀點來看，凡是符合川普利益的，就是好的貨幣政策，其餘都不重要。有此認知後，再來看川普以往對貨幣政策的評語前後矛盾，也就不足為奇。

例如，2015年底，還是候選人身分的川普指控當時Fed主席葉倫參與政治陰謀，蓄意將利率維持在低得不合理的水準，意圖協助民主黨籍候選人希拉蕊‧柯林頓贏得總統大選。

事實上，克魯曼指出，當時的就業市場指標，特別是青壯年就業率，仍遠低於金融海嘯前的水準，而且企業投資低迷不振，Fed有充分理由讓利率維持在低點。

對照下，如今美國就業市場情況比當年強太多，經濟雖有減緩跡象（一部分要怪川普挑起貿易戰導致不確定性）但沒2015至2016年時那麼顯著，何況川普自己也誇耀經濟強健，他卻一再公然向Fed施壓力促降利率，並批評自己親手挑選的Fed新主席鮑爾。

猶有甚者，川普還對歐洲央行（ECB）考慮降利率的報導怒不可遏，推文批評那麼做「不公平」，因為會壓抑歐元、削弱美國產業競爭力。一副他可逼Fed降利率，別人卻不可降的模樣。

克魯曼認為，川普對Fed光火，主因是對他2017年推減稅效果不佳感到氣餒。克魯曼指出，減稅確實讓美國經濟稍有提振（但付出預算赤字暴增的代價），幅度不大是因企業省下稅金大致只用來買回股票。而且，這位「推特總司令」倚賴的藍領白人選民大多認為川普政策圖利富人，未收到川普想要的政治加分效果。

換言之，克魯曼說，川普要求Fed降利率，其實是希望Fed協助他擺脫政策挫敗造成的後果。

持平而論，克魯曼指出，有充分論據可說2015年到2018年Fed一連串升息「操之過急」，低估了美國許多經濟疲態未消，也高估了經濟的基礎力道。因此，局部收回先前的利率升幅，並在此刻降利率防患於未然，也有論據支持。只是川普以總統身分公開向Fed喊這些話並不適當，但不表示這論點是錯的。

那麼，Fed接下來該怎麼做呢？

央行官員常以政治中立的技術官僚自居，實際上雖難辦到，至少是個理想。但因川普之故，Fed下一步無論怎麼做，都會被視為深受政治力影響。若Fed在失業率低的情況下降息，外界會批評這是放棄決策獨立自主，接受川普發號施令；若Fed沒降利率，川普會罵得更兇。

克魯曼說，對鮑爾而言，更糟的情況是：Fed降利率，導致經濟成長率和通膨率升到高於預期的水準。按傳統政策，屆時Fed應該逆轉降息 — 就在2020年總統大選前夕。那可能引發可怖的政治風暴。