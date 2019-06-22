親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處墜樓身亡

影／稱呼韓國瑜為「韓總統」王金平：我沒口誤

楊安澤非傳統選戰 年輕亞裔振奮力挺 年長專業人士尷尬

2019-06-22 14:33世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)正在打一場非傳統的選戰，而亞裔選民的支持程度似乎呈現分歧；不同亞裔組織人士指出，楊安澤出馬參選，讓年輕亞裔選民振奮，但他發放「自由紅利」的激進政見，讓一些年長選民覺得尷尬，許多中年專業人士也未必認同此理念。

44歲的華裔企業家楊安澤一年多前宣布參選至今，已獲得一定程度支持，因此得以參加27日的民主黨初選辯論。亞裔美國民主俱樂部加州分會主席莫妮卡．陳(Monica Chen)認為，楊安澤受歡迎的程度，可能會在27日的電視辯論會之後開始增長。

但她同時表示，楊安澤提議發給18歲以上、64歲以下成年人每年1萬2000元基本收入的「自由紅利」主張，讓年輕和年長的亞裔選民對楊安澤的看法明顯分歧：年輕選民對於擁有亞裔美國總統的前景感到振奮；但年長的選民覺得他太激進了、甚至太過瘋狂，讓華裔「失了面子」。

47歲的林約翰（John Lin）在矽谷工作，他的父母和楊安澤一樣來自台灣；他認為楊安澤條理清晰，非常有趣，「楊安澤的論點很棒，那就是：循傳統民選官員途徑等待亞裔登峰，一定會等很久很久。所以儘管競爭者眾，我希望他能走多遠就走多遠。」

河濱加州大學(University of California, Riverside)4月份針對亞太裔捐款者的數據分析發現，楊安澤獲得的亞太裔捐款大約12萬元，讓他在14名候選人中排名第五；也有不少人對他抱持懷疑態度或尚待決定是否支持。

專注亞太裔選民的無黨派超級政治行動委員會「亞太裔勝利基金」(AAPI Victory Fund)主席那拉希姆罕(Shekar Narasimhan)就表示，現在決定支持哪個候選人，為時尚早；「我們必須看他在辯論中的表現，看他會否參加超級PAC在9月的總統論壇活動。我們希望找到一個共享價值觀的人，擊敗現任執政者。如果那個人看起來與我們相像、會說我們的語言，當然很棒，但那不是先決條件。」

為楊安澤推動亞太裔團隊合作的孫東(Don Sun)表示，老年人和年輕選民接受楊安澤的基本收入主張，但多數努力工作又支付高額稅捐的中年專業人士，則不喜歡這種全民收入再分配的理念。

但除了基本收入外，專家表示，楊安澤在健保、就業、教育、槍枝管制和國家安全等議題的表現，符合眾多亞裔選民的期盼。

此外，一些楊安澤支持者積極透過「微信」社群媒體平台與華裔選民互動，相信會爭取到眾多華裔選民支持。

民主黨總統初選華裔參選人楊安澤，17日在華盛頓州參加政見發表會。 (美聯社)
民主黨總統初選華裔參選人楊安澤，17日在華盛頓州參加政見發表會。 (美聯社)
分享

亞裔華裔捐款
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／費城百年煉油廠爆炸 老員工：像核彈引爆！

2019-06-22 11:48

女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37

白登種族問題失言 恐喪失領先優勢

2019-06-22 14:35

川普 驅逐2000移民家庭 美國土部長有異見

2019-06-22 13:27

新聞焦點／一面反戰一面喊打 川普處境尷尬

2019-06-22 13:15

河濱縣莫瑞諾谷野火 燃500英畝

2019-06-22 13:13

新州擬建全美最大離岸風力發電站

2019-06-22 11:32

白宮宣布 川普擬提名艾思博任國防部長

2019-06-22 09:45

費城煉油廠大火 5人受傷

2019-06-22 06:47

麥當勞將推語音得來速

2019-06-22 01:46

美新聞業搶選舉廣告商機

2019-06-22 01:44

爭取西裔選票 川普竟高喊「我愛移民」

2019-06-21 18:01

邀請多倫多暴龍造訪白宮 川普：會考慮

2019-06-21 17:59
看更多

熱門文章

川普攻伊朗急踩剎車 原來是聽到這句話

2019-06-21 21:21

美國出招 痛擊中國發展超級電腦的努力！

2019-06-22 10:00

擊落美國無人偵察機 伊朗軍方公布影片

2019-06-21 16:09

伊朗革命衛隊：擊落美軍無人機前 曾兩度警告

2019-06-21 22:28

觸犯傳統禁忌？鱷魚吃人 切開腹肚中找到「一條腿」

2019-06-21 16:35

已下令攻擊伊朗為何縮手？川普的兩難

2019-06-21 23:03

伊朗不懼「壓落底」 川普踢到鐵板

2019-06-21 23:59

英相候選人大黑馬 外表溫柔內心如鋼鐵

2019-06-21 23:34

川普透過阿曼警告伊朗攻擊迫在眉睫要求限時回應

2019-06-21 16:35

美國再發科技黑名單 點名超級電腦中科曙光等5家

2019-06-22 09:54

G20川習會前夕不願觸怒北京 彭斯推遲演說

2019-06-22 08:53

傳川普突取消空襲伊朗 峰迴路轉原因成謎

2019-06-21 20:30

電信設備無故遭扣押 華為起訴美國商務部

2019-06-22 10:12

爭取西裔選票 川普竟高喊「我愛移民」

2019-06-21 18:01

影／邊撐篙邊朗誦《再別康橋》 劍橋船夫很文青

2019-06-21 18:02

川普下令打伊朗 最後一刻縮手

2019-06-21 23:53

龐培歐發布國際宗教自由報告 讚台灣展現領導力

2019-06-22 03:45

迷你版川普 強生若成英相歐盟將頭大

2019-06-21 17:09

G20「川習會」前 傳潘斯延後對中政策演說

2019-06-22 02:52

花旗：金價上看1,600美元 但須符合3條件

2019-06-21 20:14

影／費城百年煉油廠爆炸 老員工：像核彈引爆！

2019-06-22 11:48

白宮宣布 川普擬提名艾思博任國防部長

2019-06-22 09:45

空襲伊朗急踩煞車 川普：要打就要毀掉伊朗

2019-06-22 11:35

費城煉油廠大火 5人受傷

2019-06-22 06:47

發祥地印度慶祝國際瑜伽日 總理和汪星人都軟Q

2019-06-21 22:59

「恐龍也以為牠們時間還夠」16國高中生串連籲遏止暖化

2019-06-22 08:17

中美有望繼續磋商 黨媒喊話：加徵關稅必須取消

2019-06-22 11:41

我能解決脫歐！兩外相爭英相大位

2019-06-22 00:13

從英國送往美國的華為手機 遭聯邦快遞退回

2019-06-22 12:56

匈牙利不甩華為風暴 稱無威脅證據並加快推出5G

2019-06-21 17:05

亡國感？俄議員坐國會議長席 喬治亞民眾流血示威

2019-06-21 17:02

美伊緊張 原油運費飆漲

2019-06-22 01:48

Fed轉鴿 美元邁向溫和熊市

2019-06-22 01:45

美中科技戰 延燒生技業

2019-06-22 01:49

美股攀新高 暗藏三陷阱

2019-06-22 01:44

邀請多倫多暴龍造訪白宮 川普：會考慮

2019-06-21 17:59

40年期房貸低月付？銀行比你賺

2019-06-22 13:30

輕聲細語打不倒 杭特一躍成黑馬

2019-06-22 00:22

阿拉斯加不只產鮭魚！昆布也很夯

2019-06-22 13:14

喬治亞群眾抗議240人傷 國會議長下台

2019-06-21 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top