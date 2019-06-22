楊安澤非傳統選戰 年輕亞裔振奮力挺 年長專業人士尷尬

2019-06-22 14:33 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)正在打一場非傳統的選戰，而亞裔選民的支持程度似乎呈現分歧；不同亞裔組織人士指出，楊安澤出馬參選，讓年輕亞裔選民振奮，但他發放「自由紅利」的激進政見，讓一些年長選民覺得尷尬，許多中年專業人士也未必認同此理念。

44歲的華裔企業家楊安澤一年多前宣布參選至今，已獲得一定程度支持，因此得以參加27日的民主黨初選辯論。亞裔美國民主俱樂部加州分會主席莫妮卡．陳(Monica Chen)認為，楊安澤受歡迎的程度，可能會在27日的電視辯論會之後開始增長。

但她同時表示，楊安澤提議發給18歲以上、64歲以下成年人每年1萬2000元基本收入的「自由紅利」主張，讓年輕和年長的亞裔選民對楊安澤的看法明顯分歧：年輕選民對於擁有亞裔美國總統的前景感到振奮；但年長的選民覺得他太激進了、甚至太過瘋狂，讓華裔「失了面子」。

47歲的林約翰（John Lin）在矽谷工作，他的父母和楊安澤一樣來自台灣；他認為楊安澤條理清晰，非常有趣，「楊安澤的論點很棒，那就是：循傳統民選官員途徑等待亞裔登峰，一定會等很久很久。所以儘管競爭者眾，我希望他能走多遠就走多遠。」

河濱加州大學(University of California, Riverside)4月份針對亞太裔捐款者的數據分析發現，楊安澤獲得的亞太裔捐款大約12萬元，讓他在14名候選人中排名第五；也有不少人對他抱持懷疑態度或尚待決定是否支持。

專注亞太裔選民的無黨派超級政治行動委員會「亞太裔勝利基金」(AAPI Victory Fund)主席那拉希姆罕(Shekar Narasimhan)就表示，現在決定支持哪個候選人，為時尚早；「我們必須看他在辯論中的表現，看他會否參加超級PAC在9月的總統論壇活動。我們希望找到一個共享價值觀的人，擊敗現任執政者。如果那個人看起來與我們相像、會說我們的語言，當然很棒，但那不是先決條件。」

為楊安澤推動亞太裔團隊合作的孫東(Don Sun)表示，老年人和年輕選民接受楊安澤的基本收入主張，但多數努力工作又支付高額稅捐的中年專業人士，則不喜歡這種全民收入再分配的理念。

但除了基本收入外，專家表示，楊安澤在健保、就業、教育、槍枝管制和國家安全等議題的表現，符合眾多亞裔選民的期盼。

此外，一些楊安澤支持者積極透過「微信」社群媒體平台與華裔選民互動，相信會爭取到眾多華裔選民支持。