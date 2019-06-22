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女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37世界日報 編譯黃秀媛╱綜合21日電

作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)在即將出版的新書中，宣稱1990年代中期她在紐約市高級的波道夫．古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)更衣室遭到川普總統性攻擊。

白宮21日強烈否認卡若爾的說法，宣稱「這是在所謂的事發後25年出現的完全不實和不切實際的故事，只是想讓總統出醜編造的」。

川普也發表聲明，宣稱他從未與卡若爾見過面，並指控卡若爾為了賣書捏造事實，甚至表示其中有政治動機。他說：「如有人知道民主黨與卡若爾或紐約雜誌共謀，請儘快跟我們連絡。」

卡若爾在「紐約雜誌」21日刊出的書摘中說，1995年秋或1996年春，她有一天在離開古德曼百貨公司時碰到川普，川普要她幫忙挑禮物送一個女子，兩人互相打趣談笑，最後川普拉著她到更衣室試穿一件蕾絲透明緊身衣褲。

文中說，更衣室的門一關上，川普就猴急地撲過來，把她推到牆邊強吻，「我嚇得把他向後推，又開始大笑。他把手伸進我的外套拉下我的襯衣。接著，他還穿著西裝、襯衫、領帶、大衣，就拉下長褲拉鍊，用手指強抓著我的私處，把陽物刺進我體內一半，或全部，我不確定。」

卡若爾寫道，她抬起膝蓋把川普推開，轉身打開門衝出更衣室，整個過程前後持續不超過三分鐘。她宣稱她當時穿的連身裙外套一直掛在她的衣櫥裡，後來沒有再穿過，也沒有洗過，而「我從未再與任何人發生關係」。

文中說，她跟兩個閨密提過此事，其中一個記者敦促她報警，不斷地強調「他強暴你，去報警！我陪你去」。另一個電視新聞主播則沈默不語，最後說：「不要告訴任何人。把它忘掉！他有200個律師。他會把你埋掉。」

現年75歲的卡若爾，是至少第16名出面指控川普性騷擾的婦女。她的新書書名為「我們要男人幹嘛？莊重的求婚」 (What Do We Need Men For? A Modest Proposal)。

卡若爾寫道，她從未公開與川普的遭遇，因為「我是膽小鬼」，不想遭到死亡威脅，「與另外15個女子一樣，出面說出這個男人如何抓住、糾纏、貶低、粗暴對待和攻擊她們，結果只見到這個男人回過頭來否認、威脅和攻擊她們」。

75歲的作家珍．卡若爾。(Getty Images) 魏碧洲
75歲的作家珍．卡若爾。(Getty Images) 魏碧洲
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