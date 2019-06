女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合21日電



作家珍.卡若爾(E. Jean Carroll)在即將出版的新書中,宣稱1990年代中期她在紐約市高級的波道夫.古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)更衣室遭到川普總統性攻擊。

白宮21日強烈否認卡若爾的說法,宣稱「這是在所謂的事發後25年出現的完全不實和不切實際的故事,只是想讓總統出醜編造的」。

川普也發表聲明,宣稱他從未與卡若爾見過面,並指控卡若爾為了賣書捏造事實,甚至表示其中有政治動機。他說:「如有人知道民主黨與卡若爾或紐約雜誌共謀,請儘快跟我們連絡。」

卡若爾在「紐約雜誌」21日刊出的書摘中說,1995年秋或1996年春,她有一天在離開古德曼百貨公司時碰到川普,川普要她幫忙挑禮物送一個女子,兩人互相打趣談笑,最後川普拉著她到更衣室試穿一件蕾絲透明緊身衣褲。

文中說,更衣室的門一關上,川普就猴急地撲過來,把她推到牆邊強吻,「我嚇得把他向後推,又開始大笑。他把手伸進我的外套拉下我的襯衣。接著,他還穿著西裝、襯衫、領帶、大衣,就拉下長褲拉鍊,用手指強抓著我的私處,把陽物刺進我體內一半,或全部,我不確定。」

卡若爾寫道,她抬起膝蓋把川普推開,轉身打開門衝出更衣室,整個過程前後持續不超過三分鐘。她宣稱她當時穿的連身裙外套一直掛在她的衣櫥裡,後來沒有再穿過,也沒有洗過,而「我從未再與任何人發生關係」。

文中說,她跟兩個閨密提過此事,其中一個記者敦促她報警,不斷地強調「他強暴你,去報警!我陪你去」。另一個電視新聞主播則沈默不語,最後說:「不要告訴任何人。把它忘掉!他有200個律師。他會把你埋掉。」

現年75歲的卡若爾,是至少第16名出面指控川普性騷擾的婦女。她的新書書名為「我們要男人幹嘛?莊重的求婚」 (What Do We Need Men For? A Modest Proposal)。

卡若爾寫道,她從未公開與川普的遭遇,因為「我是膽小鬼」,不想遭到死亡威脅,「與另外15個女子一樣,出面說出這個男人如何抓住、糾纏、貶低、粗暴對待和攻擊她們,結果只見到這個男人回過頭來否認、威脅和攻擊她們」。