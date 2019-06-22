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白登種族問題失言 恐喪失領先優勢

2019-06-22 14:35世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

支持度領先民主黨總統提名「競賽」的前副總統白登，儘管募款遠超過其他角逐者，但他最近有關墮胎和種族問題的發言，可能讓他喪失優勢。

原本說不支持聯邦政府撥款支助墮胎的白登，知道「講錯話」後，馬上翻轉立場；他在紐約參加募款大會時，有意無意地表示曾在參院和種族隔離主義者在法案通過合作的談話，也惹火角逐提名的賀錦麗和布克兩位非裔背景的參議員。

白登雖然打電話給布克，希望「和解」，布克競選團隊仍要他「負起責任，向被傷害到的人道歉。」

這些都是領頭羊必然會遭受到的「超嚴格」檢視，再不小心，批評他「與黨脫節」的聲浪必然蜂擁而起，因為民主黨越來越年輕、越來越「不白」，越來越自由派，是不爭的事實。

專門支持有色人種進入政壇的詹姆士(Quentin James)說，表面上看來，白登不是故意顯現種族主義色彩，「依我看，這一輪選舉，他得趕上社會政治變化的速度，但他會追得很苦。」

最新民調顯示，白登在黑人選區支持率高達50％，全國民調居次的桑德斯則僅獲10％黑人支持；但是根據有線電視新聞網(CNN)的分析，黑人「不得已」支持白登，因為川普比他更不討人喜歡。

本周末幾乎全體民主黨競逐者「會師」南卡羅來納州競選，白登是否挺得過「黑人選票」考驗，將是他的一大考驗。

他的軍師說他得加油，多吸引年輕選票，因為不但黑人的布克和賀錦麗來勢洶洶，曾自稱具印第安血統的伊麗莎白．華倫參議員，也在積極搶「有色人種」票。

民主黨總統參選人白登，最近連連失言；尤其他在非洲裔議題上的發言，引起非洲裔社區選...
民主黨總統參選人白登，最近連連失言；尤其他在非洲裔議題上的發言，引起非洲裔社區選民的不諒解。(Getty Images)
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民主黨募款民調
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