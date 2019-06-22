新聞焦點／一面反戰一面喊打 川普處境尷尬

2019-06-22 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合21日電



川普現在處境尷尬，差一點跟伊朗發生他不想要、在國內也不受歡迎的戰爭，因此他20日晚上下令對伊朗發動報復性的軍事攻擊，又在最後一刻踩煞車。

兩年來，川普一直試圖魚與熊掌兼得：他賭自己能夠退出歐巴馬政府與伊朗達成的核子協議，並讓伊朗受到空前大的經濟壓力。他認定伊朗不會升高軍事對抗，而會同意重新談判協定，將其擴及限制飛彈以及伊朗在中東地區的代理部隊。

川普的鷹派顧問不在乎伊朗採取武力回應的後果，高唱反戰論調的川普對箇中蘊含的風險卻不太自在；這是因為他當初競選時不只對付民主黨，也同樣強硬對付共和黨既有體制；他知道美國廣大的中間選民已厭倦了伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，並藉此建立自己的另類共和黨人風格，領導本質大肆改變的共和黨。

「華爾街日報」報導，伊朗領導階層同樣不想打仗，只想擺擺對抗姿態，結果雙方形成僵局。

伊朗最近似乎覺得有必要以某種方式展現力量，以免予人向美國經濟壓力屈服的觀感，同時嚇一嚇其他國家，促使它們對伊朗提供某種經濟支援。

但是，在本周之前，伊朗一直小心地避免把川普拖進雙方都不想要的戰爭；伊朗部隊顯然在波斯灣地區攻擊一些船隻，可是沒有美國船或美國人受到傷害。

川普的助理似乎覺得伊朗只要不惹美國，怎麼做都無所謂。他們認為，對伊朗的經濟壓力剛剛開始發揮作用，上上之策就是等伊朗民眾日子愈來愈難過，再決定要不要出手迫使伊朗同意談判和讓步。

問題在於伊朗擊落美國的無人偵察機是否存心背棄雙方的默契，或只是錯估形勢。川普似乎願意接受這只是錯估，指出沒有美國人喪生，並在最後一刻停止軍事行動，因為他也不希望伊朗有人喪生。

因此雙方畫下的紅線可能保持原狀，因為川普根本不想打仗。