河濱縣莫瑞諾谷野火 燃500英畝

2019-06-22 13:13 世界日報 【河濱訊】



河濱縣莫瑞諾谷市( Moreno Valley )附近21日午後突發野火，過火面積500英畝，逾200名消防員現場撲火。至發稿為止，野火尚未控制。有目擊者稱人為縱火，但尚未證實。

據稱，野火燃燒地點位於莫瑞諾谷市以東Gilman Springs路與Ramona街交匯處附近，由多個燃燒點組成，在短時間過火面積擴大到數百英畝。加州消防局╱河濱縣消防局發布資訊稱，午後接到火警，第一批消防員1時許抵達現場，發現共有四處燃火點，各相距一哩左右，燃燒面積各約一英畝。至午後3時許，四處燃火點迅速擴大並連成一片，總面積約500英畝，且繼續擴大，附近部分建築受威脅，包括供電設施。

加州高速公路巡警局（CHP）表示，野火附近部分街路交通限制，60號公路東向線Gilman Springs街出口已關閉，Alessandro大道與Jack Rabbit Trail之間的Gilman Springs街交通管制。警方正在調查起火原因，有目擊者稱看見有人投放多個易燃物，可能是起火原因。

當地消防局表示，目前有240名消防員包括河濱市消防局及聯邦林務局消防人員，以及多架滅火機及清理雜草灌木的推土機在現場滅火。