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新州擬建全美最大離岸風力發電站

2019-06-22 11:32世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西公用事業委員會(NJ Board of Public Utilities，BPU)21日為公共服務電力及瓦斯公司(PSE&G)和丹麥能源公司rsted提供首筆獎金，擬在大西洋城(Atlantic City)外海15哩處建設全美最大的離岸風力發電站。

根據計畫，該發電站電力達1100兆瓦，可覆蓋50萬戶居民的日常用電，將為新澤西帶來11億7000萬元的經濟收入，和1萬5000個就業崗位。州長墨菲稱，該計畫對新州意義重大，並將改變美東海岸海上風力發電行業格局。

rsted發言人Lauren Burm表示，該計畫還必須取得聯邦和州的許可證，計畫將在2024年為居民提供電能。根據BPU估計，新州居民將因此每月多支付1.46元電費帳單，作為支持該計畫的經費。墨菲曾誓言令新州在2050年之前實現100%清潔能源使用率。

環保組織為該計畫叫好，National Wildlife Federation執行主任Curtis Fisher稱其為再生能源在新州歷史上的最大勝利；塞拉俱樂部(New Jersey Sierra Club)負責人迪特爾(Jeff Tittel)則表示，該計畫將減少300萬噸溫室氣體排放。

新州擬建全美最大離岸風力發電站，超越羅德島。(Windeurope.org)
新州擬建全美最大離岸風力發電站，超越羅德島。(Windeurope.org)
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