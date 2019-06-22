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白宮宣布 川普擬提名艾思博任國防部長

2019-06-22 09:45聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普21日宣布，擬提名陸軍部長艾思博（Mark Esper）出任國防部長；路透日前報導以「長年關注中國的老兵」形容艾思博，外界預期艾思博對中國大陸可能更為強硬。

川普原本提名代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）真除，但夏納翰最近因家暴案辭職，川普18日推文宣布，撤回夏納翰任國防部長提名案，由艾思博接替代理國防部長。

國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）19日在華府一場活動指出，艾思博很了解中國大陸與亞太區域，兩人還一起在大學教過有關中國的課程，相信艾思博接任後，會繼續推行國防部的工作重點。

艾思博1986年從西點軍校畢業，與國務卿龐培歐為同學，而龐培歐被視為川普政府鷹派人物之一。

路透報導指出，在國防部公布其2018年國防戰略前，艾思博就關注北京不斷增強的軍事力量；艾思博4月曾說，美國現在才意識到自己正與中國大陸進行戰略競爭，可能稍遲了一些。

華盛頓觀察報（Washington Examiner）日前報導指出，艾思博出任國防部長，對中國大陸是個壞消息；艾思博和過去的防長馬提斯與夏納翰一樣，似乎已準備好應對中方威脅。

華盛頓郵報日前報導，夏納翰在任命代理部長期間，力壓家中發生的暴力事件，他的妻子拳擊其面部而被捕，兒子也在另一次暴力事件中用棒球棍擊打母親被捕，而夏納翰擔心，這些長達近十年的家庭糾紛可能會給家人造成二次傷害。

川普宣布撤回夏納翰提名案後，夏納翰透過聲明表示，他很榮幸有機會可出任國防部長，但不希望以犧牲作為一名好父親為代價；經深思後，他決定退出國防部長任命程序，並辭去副部長職務。

美國總統川普宣布，擬提名陸軍部長艾思博（圖）出任國防部長。圖／取自美國國防部
美國總統川普宣布，擬提名陸軍部長艾思博（圖）出任國防部長。圖／取自美國國防部
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國防部川普
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