已下令攻擊伊朗為何縮手？川普的兩難

2019-06-21 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普日前下令對伊朗發動攻擊，報復美軍一架無人機遭伊朗擊落，但在最後一刻臨時縮手，原因何在？CNN評論指出，川普在緊要關頭展現與平日作風迥異的自制，凸顯他面臨上任以來最棘手的抉擇：要戰爭，還是和平？

根據紐約時報的報導，美軍原擬20日早晨對伊朗展開報復攻擊，目標鎖定伊朗雷達和飛彈陣地，且戰機已升空、戰艦也就位，但在最後一刻奉令住手。

為什麼改變心意？川普21日推文說，他在發動攻擊前十分鐘得知，此舉可能造成150人死亡，因此決定撤銷攻擊令。川普說，美軍損失一架無人機，與報復伊朗可能釀150人死「不符比例原則」。他說：「我不急。我軍已整軍待發，世上最強。制裁正刺痛他們，昨晚又再加碼。伊朗絕不可擁有核武，不可用來對付美國和全世界！」

但CNN分析，白宮突然決定取消對伊朗發動報復攻擊，也凸顯德黑蘭擊落美軍無人機後，川普不論選擇報復與否都面臨風險。任何軍事或外交反應，都可能刺激伊朗升高對峙姿態，使美伊緊張關係愈演愈烈。

川普陷入左右為難的處境：一方面鷹派的共和黨和國安顧問要求強硬反擊，另方面民主黨陣營則警告戰爭有一觸即發之虞。沒有明顯的結局可讓他獲取政治利益，而這點常是驅動川普外交政策的一股力量。

再者，美伊對峙危機若惡化，川普可能需要號召國際盟友共同對付伊朗，而這些盟友過去數月來幾乎已被他得罪光了。

而且，這個危機似乎也使川普的兩種個人利益互相衝突。避免外交糾纏，向來是川普主義（Trumpism）的核心原則，川普連派駐在盟國的維和部隊都想撤回，遑論想捲入新的波灣戰爭。

但即使是「符合比例原則的」美軍反應，像是也擊落伊朗無人機，或攻擊發射地對空飛彈打下美國無人機的伊朗軍事基地，都可能逼得伊朗再度升高對峙。如此一來，川普將難以避免在中東流沙中愈陷愈深。

川普也得考慮自己的形象和公信力。未能回應伊朗的挑釁，可能引來川普所謂「烈焰和怒火」只是擺出硬漢姿態的空話、很少付諸實際行動之譏。他明白，中國、北韓和俄羅斯等外國勢力正緊盯美伊情勢發展，所以絕不能顯得軟弱，尤其在20國集團（G20）峰會月底在日本大阪登場，即將與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭會晤之際，尤其不能示弱。

在考量外交議題時，川普對美國國家安全的看法常與眾不同。但CNN指出，這次不一樣，因為可能攸關許多美國人的性命。美國可能真的與伊朗開戰，而伊朗遠比伊拉克難對付。若是美國與伊朗軍事衝突拖長，很可能強化某些地緣政治和國內勢力，進而毀了他的總統任期。

川普的領導風格是憑直覺下決定，漠視細節，處理危機時也常採取先救火再說的說法和做法。但這場日益升高的危機需要周詳的沙盤推演、策略性的思考接下來三步、四步或五步棋該怎麼下，並且評估採取行動後可能引發哪些一連串後果。

CNN指出，基於以上顧慮，川普最後控制住自己的衝動，決定和歷任美國總統一樣，也給自己更多時間和政治空間，先召開白宮戰情室會議，與軍事和政治顧問商議後再作定奪。於是川普把這場事件輕描淡寫成伊朗某個不肖將領的脫序行為，「難以相信這是蓄意而為」。