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美新聞業搶選舉廣告商機

2019-06-22 01:44經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

隨著美國2020年總統大選選情日趨白熱化，眾家政治新聞網站已共組廣告銷售聯盟，結合左傾、保守派及中間路線的出版業者，以取得更能與臉書及Google等科技巨頭相抗衡，攫取數位廣告收入的本錢。

這個「數位新聞聯盟」將整合Daily Caller與華府自由燈塔等保守派政治網站、Raw Story及AlterNet等較左傾的網站、Mediaite及其姊妹網站Law&Crime等較中立的網站，為行銷業者提供瞄準熱中政治讀者的客製化廣告產品組合，包括傳統網站廣告、電子報的廣告置入，及可針對政治活動自選廣告內容的組合等。

「數位新聞聯盟」說，結盟可整合彼此規模相對較小的廣告銷售團隊資源，從而更專注於內容產製。根據ComScore，「數位新聞聯盟」5月在全美吸引近1,200萬人次的不重複訪客。

據市調機構eMarketer，臉書及Google共掌控近六成數位廣告支出，對仰賴廣告營收的數位媒體形成龐大財務壓力。WPP集團廣告採購部門Group M預估，2020年大選政治廣告支出將達到破紀錄的99億美元，光數位廣告支出就將達28億美元。

Law&Crime營運長及法務長艾斯柏格說，這是試著讓一些廣告收入從科技巨頭回流到中型政治媒體的方法之一。

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