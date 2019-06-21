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川普透過阿曼警告伊朗攻擊迫在眉睫要求限時回應

2019-06-21 16:35聯合報 記者張佑生╱即時報導

伊朗官員21告訴路透，伊朗20日晚間接獲阿曼代為傳達美國總統川普的訊息，警告伊朗美國的攻擊箭在弦上，但川普反對戰爭，要跟伊朗討論許多議題，並給了很短的時間要求伊朗回覆。

伊朗官員表示最高精神領袖哈米尼反對與華府談判，但訊息仍會呈交給哈米尼做裁奪。官員要阿曼轉告美國，如果動武，將波及中東以及國際社會。

紐約時報報導美國總統川普一度批准對伊朗動武。法新社
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伊朗最高精神領袖哈米尼（右）13日接見日本首相安倍晉三。法新社
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