影／ 紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

2019-06-21 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



伊朗革命衛隊20日宣布，他們在荷姆茲海峽沿岸南部省分擊落一架美國「間諜」無人機。美國總統川普一度推文稱「伊朗鑄下大錯」，但後來又說，此舉可能只是「有人犯蠢」的結果，試圖緩和局面。《紐約時報》引述多位參與決策的官員指出，川普20日本來已下令對伊朗展開軍事報復，但在最後一刻又決定縮手，迴避衝突升溫。

報導指出，川普的國安官員與國會領袖等人在白宮展開激辯，晚間7時左右，軍方與外交官員本已預期會發動空襲，目標為一些伊朗雷達站與飛彈砲台。官員透露，當時戰機甚至已升空、軍艦也就戰鬥位置，這時傳來任務取消的命令，沒有飛彈發射出去。空襲本計畫在伊朗時間周五拂曉發動，以盡量減少對方的人員損傷。

報導也透露，對於是否空襲，川普政府內部分成兩派：國安顧問波頓、國務卿龐培歐及中情局長哈斯柏支持軍事行動，但五角大廈高層認為應謹慎行動，以免衝突升高威脅到當地的美軍。目前不清楚這次急轉彎，純粹是川普個人的即興決定，還是當局考慮過後勤及戰略的決策。

川普一開始回應無人機被擊落，推文撂狠話指「伊朗鑄下大錯」，但數小時後，他在接待來訪的加拿大總理杜魯多時又緩和說法，表示「我覺得伊朗可能犯了錯誤，我可以想像是一名將軍或是什麼人犯錯而擊落無人機」，「可能是某人又散漫又笨…我能說，這是很蠢的舉動」。

被擊落的RQ-4A「全球鷹」是高空長航時無人偵察機，造價約1.3億美元，翼展等同波音737-800型客機，飛行高度可達近20公里，是一般商用客機的兩倍，一升空可飛行近35小時、距離長達22780公里，能執行大範圍海洋與沿岸區域的即時情報、監控與偵照活動，在中東、阿富汗、北美及亞太地區都有它的蹤跡。