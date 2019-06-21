美加將研擬「關鍵礦物」合作計畫

2019-06-21 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國白宮聲明表示，美國總統川普與加拿大總理杜魯多周四（20日）責成所屬官員，研擬兩國在「關鍵礦物」的合作計畫。

在中國有意使用稀土做為美中貿易戰的籌碼之後，華府日益關切美國對中國稀土的依賴。川普與杜魯多的最新合作計畫，顯示美國積極開發其他供應來源。