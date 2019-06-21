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北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

Slack紐約掛牌首日 大漲近50%

2019-06-21 08:33經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

新創獨角獸企業內部通訊雲端軟體公司公司Slack Technologies，周四（20日）在紐約證交所掛牌首日大漲近50%，現在市值超過230億美元。

首日表現亮眼，肯定了該公司選擇跳過首次公開發行股票（IPO）直接掛牌上市的做法。同時也展現了投資人看好企業軟體開發業者的發展前景。

Slack交易首日股價收在38.62美元。紐約證交所在掛牌前夕、19 日晚間宣布的參考價為每股26美元。在Slack之前，音樂串流媒體服務供應商Spotify也採行了不IPO直接掛牌的方式上市。

Slack紐約掛牌，首日大漲近50%。 路透
Slack紐約掛牌，首日大漲近50%。 路透
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