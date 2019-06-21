Slack紐約掛牌首日 大漲近50%

2019-06-21 08:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



新創獨角獸企業內部通訊雲端軟體公司公司Slack Technologies，周四（20日）在紐約證交所掛牌首日大漲近50%，現在市值超過230億美元。

首日表現亮眼，肯定了該公司選擇跳過首次公開發行股票（IPO）直接掛牌上市的做法。同時也展現了投資人看好企業軟體開發業者的發展前景。